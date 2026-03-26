Elkiriam Caballero cumplió sus metas con determinación

Creer en los sueños y trabajar por ellos es el mensaje central que la periodista Elkiriam Caballero busca transmitir a través de su primer libro autobiográfico "Cree en el poder de tus sueños", en el que relata su historia de vida desde la pobreza extrema hasta cumplir su meta de trabajar en la televisión a los 22 años.

La obra, escrita de manera cronológica, narra los momentos más significativos de su vida, comenzando desde su nacimiento como una niña prematura en el distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí, y culminando con su etapa como periodista y su decisión de asumir nuevos retos profesionales.

La autora explicó que su mayor motivación al escribir este libro es inspirar a niños y jóvenes a creer en sí mismos y comprender que son los principales responsables de hacer realidad sus sueños. Señaló que, aunque los padres cumplen un rol fundamental al orientar y brindar consejos, las decisiones finales dependen de cada persona.

Uno de los principales mensajes de la obra es que el origen no determina el destino, una frase que le dijo el señor Abraham Cedeño, quien escribió el prólogo del libro; para ella, creerse eso es la base del éxito.

La autora destacó que, pese a haber crecido en condiciones económicas difíciles, nunca se rindió y siempre buscó avanzar con los recursos que tenía a su alcance.

La lectura desempeñó un papel fundamental en su formación personal y profesional. Durante su etapa escolar, formó parte del club de biblioteca, donde descubrió el valor de los libros como herramientas para conocer el mundo, aprender y desarrollar la imaginación.

La escritora también resaltó la importancia de la resiliencia, al señalar que su historia no solo muestra los logros alcanzados, sino también los desafíos enfrentados a lo largo de su vida.'



El libro tiene cinco capítulos, inicia con el nacimiento de la escritora hasta su salida de la televisora donde laboraba.



Su próxima meta es crear una fundación para enseñar sus conocimientos en comunicación a niños y jóvenes.



La periodista agradeció al dueño de la editorial y todos los que leyeron el borrador del libro.

Como parte de sus proyectos futuros, manifestó su interés en crear una fundación orientada a capacitar a niños y jóvenes en habilidades de comunicación, con el objetivo de fortalecer su autoestima y prepararlos para los retos del futuro.