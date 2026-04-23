Gente de Zona publica el primer adelanto de su próximo producción musical

El dúo cubano Gente de Zona publicó este jueves el tema 'Se le pasa', el primer adelanto de su próxima producción musical, que refleja una explosión de ritmos tropicales característicos de esta dupla de artistas que celebran 25 años de trayectoria.

"Es una fusión de merengue con afro y la comparsa cubana, inspirada en la conga santiaguera. Es volver a nuestra esencia, pero con la madurez de hoy", dijo Randy Malcom, uno de los dos fundadores del dúo musical, en un comunicado compartido a EFE.

Esta canción es la carta de presentación del próximo disco del dúo multiplatino, que estará cargado de colaboraciones con otros artistas reconocidos.

En 'Se le pasa', los creadores de temas como 'La Gozadera' o 'Traidora' "retratan de forma divertida las dinámicas de pareja" mientras suena de fondo una melodía contagiosa "diseñada para dominar las listas de éxitos", según el comunicado.

"Es una de las temáticas que queríamos plantear en este disco. La idea era reflejar, desde un ángulo gracioso, esas situaciones que viven los hombres cuando se complican en la noche y luego no saben cómo justificarse con su pareja", aclaró Alexander Delgado, el otro componente del grupo.

"Cuando mencionamos cosas como Chanel o los hoteles, no buscamos que las mujeres sientan que intentamos ‘comprarlas’, sino que lo vean desde un lado divertido, entendiendo que no será tan fácil perdonar", agregó.

El tema está acompañado de un videoclip que se estrenará a las 20:00 hora del este de EE.UU. (medianoche GMT) en el canal de YouTube de Gente de Zona.

El dúo cubano comenzará el próximo 25 de junio en Madrid su primera gira por España, en la que por el momento tienen previsto recorrer los escenarios de once ciudades diferentes hasta el 5 de agosto, cuando concluya en Marbella (Andalucía).

Es la primera gira de Gente de Zona por España, un grupo que cuenta con seis premios Latin Grammy y doce Latin Billboard Awards, entre otros galardones.

