Jossie Jiménez hace reír a casi 900 personas con 'Las Mamás que me Faltaban'

Jossie Jiménez cerró este martes una temporada de dos funciones a lleno completo de su espectáculo “Las Mamás que me Faltaban y otras reflexiones de la vida”, presentado los días 21 y 22 de septiembre en el Teatro Áurea “Baby” Torrijos de la Ciudad de las Artes.

Cerca de 900 espectadores acompañaron al comediante durante ambas presentaciones, que tuvieron una duración de más de dos horas y 15 minutos cada una y combinaron stand up comedy, música en vivo, orquesta y danza.

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La propuesta partió de experiencias personales de Jiménez y de situaciones relacionadas con la familia, la crianza, las relaciones entre generaciones y esas historias cotidianas que, con el paso del tiempo, terminan formando parte de la memoria familiar.

El espectáculo puso especial atención en las mujeres que han acompañado diferentes etapas de la vida del artista, desde su madre hasta las madres de sus amigos y otras figuras femeninas que llegaron a convertirse también en parte de su familia.

A través del humor, Jiménez llevó al escenario recuerdos y situaciones familiares que provocaron distintas reacciones entre los asistentes y dieron paso a momentos de interacción con el público.

La producción también se alejó del formato tradicional del stand up al incorporar una orquesta, músicos en vivo y bailarines, además de diferentes recursos escénicos que permitieron combinar comedia, música y coreografía durante las funciones.

Entre las invitadas especiales estuvieron las comunicadoras Madelaine Leignadier, Erika Nota y Cibeles De Freitas, quienes compartieron escenario con Jiménez en una dinámica basada en la lectura de correos escritos por madres. Las historias dieron pie a comentarios, improvisaciones y momentos de humor.

Las dos funciones también representaron una nueva etapa para Jiménez como creador de espectáculos en vivo, al reunir diferentes disciplinas vinculadas con su trayectoria, entre ellas la comedia, la televisión, la danza, la coreografía y la producción escénica.

El lleno completo de las dos fechas marcó el cierre de esta temporada y reflejó la respuesta del público panameño a una propuesta que utilizó la comedia para hablar de experiencias familiares y reconocer a las mujeres que han formado parte de la vida del artista.

Tras concluir las presentaciones en la Ciudad de las Artes, Jiménez deja abierta la posibilidad de continuar desarrollando esta propuesta escénica y de presentar nuevos proyectos ante el público panameño.