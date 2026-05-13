El creador de contenido de moda, Kevin Cahill, no pudo contener las lágrimas al conocer en persona a la modelo y actriz Alessandra Ambrosio.

Entre lágrimas y mientras abrazaba a la brasileña, Cahill le agradeció por dedicarle un momento y varias veces le dijo que la quiere mucho.

Ambrosio, que empezó su carrera en el modelaje a finales de 1990, es la modelo favorita de creador de contenido y de acuerdo a su opinión, es la "bomba brasileña más icónica del mundo".

Cahill contó a sus seguidores en Instagram, donde el momento con la supermodelo tiene más de 400 mil reproducciones, que no paró de llorar por al menos 10 minutos.

Por el momento, se desconoce el contexto en el que Cahill tuvo el encuentro con la modelo, que es conocida principalmente como ángel de la firma Victoria's Secret, entre 2004 y 2017.

Actualmente, el creador de contenido se encuentra en la Riviera Maya, en México, junto a personalidades del todo mundo para conocer la nueva fragancia de Guerlain.