La reina Letizia dice que la lectura, además de 'analgésica', puede ser 'la razón última'

La reina Letizia ha asegurado este martes que la lectura puede que «no solucione nada, pero quita el dolor», en referencia a una cita del escritor y académico Arturo Pérez-Reverte, y ha agregado que quizá, además de «analgésica», pueda ser «la razón última y la excusa perfecta».

La reina ha entregado los premios SM: el de literatura infantil El Barco de Vapor a ‘La memoria de las bicicletas’, de Josan Hatero (Barcelona, 1970); y el de literatura juvenil Gran Angular, a ‘La cuarta vida de Blanca Cuervo’, de Alba Quintas Garciandia (Madrid, 1994), en un acto celebrado en la Real Casa de Correos de Madrid, en la que se ha referido a lo que leen los niños y los jóvenes, que tienen que construirse una «arquitectura de la vida».

Tras recordar la obra ‘Los susurros del corazón’, del estudio de animación japonés Studio Ghibli, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, y a los juegos de su adolescente protagonista, la reina ha destacado que en ella no hay «rastro» de inteligencia artificial.