"Palenque Afrodisíaco", el segundo álbum de Afrodisíaco, representa años de investigación, aprendizaje y maduración artística, que profundiza en los tambores afrodescendientes de Panamá y que lleva esos sonidos a nuevas audiencias dentro y fuera del país.

Con ritmos como el tambor moreno de La Chorrera, la cumbia, el tambor de Antón, la décima y el tambor de Ciénaga, Afrodisíaco honra "nuestra memoria ancestral", explicó Miroslava Herrera, que junto a Tatiana Ríos conforma el dúo.

La obra, de seis canciones, también explora las relaciones sociales y políticas de los panameños con su territorio, evidenciando conflictos que son universales como desplazamiento, desigualdad, memoria y lucha.

Con reinterpretaciones de tonadas tradicionales como "Coge el pandero", "Moreno Liberal" y "Bonito Viento", que lejos de quedarse en el pasado, cobran nueva fuerza y significado en un país que sigue debatiéndose entre la herencia y el porvenir, Herrera contó a Panamá América que esperan que el público conecte con el disco de una manera profunda, tanto desde el baile, como desde la reflexión. "(...) Son canciones que nacen de nuestras raíces, pero que también dialogan con temas muy actuales. Nos emociona pensar que personas de distintas generaciones puedan encontrarse en estos cantos y reconocer en ellos una parte de la historia y la identidad panameña", dijo.

La producción, que estuvo a cargo de Billy Herron en Folklab Studio, cuenta con la participación de destacados músicos de la escena panameña como Eric Blanquicet y Milagros Blades (tambores), Ariel Turner (bajo), Billy Herron (guitarras), Fabiola Méndez (cuatro puertorriqueño), Marcelino Guerra (acordeón), Dionel Espino (trombón), Kandall y Deka Shairy (palabra poética y crítica).

En el marco del Festival Viva Nengre, el 29 de mayo, el dúo hizo un show para presentar las canciones de la producción y en los próximos meses las interpretarán en distintos escenarios culturales y conciertos.

"(…) Nuestro objetivo es que el público pueda vivir estas piezas en vivo, donde el tambor, los coros y la energía colectiva cobran una fuerza especial", añadió Herrera.

Próximamente anunciarán nuevas fechas y actividades a través de sus plataformas digitales.