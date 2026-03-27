El próximo año el cantautor panameño Rubén Blades tendrá su debut como escritor. Así como lo leen, el salsero, que no hace mucho descubrió que es nieto del poeta Ricardo Miró, publicará sus memorias.

Inspirado por el escritor colombiano Gabriel García Márquez, que le sugirió escribir y aclarar las cosas antes de morir, Blades se puso manos a la obra y en 2027, el mundo podrá conocer de la pluma del músico algunas explicaciones que para él son importantes.

El libro ya está listo y se publicará de la mano de Random House, una de las principales editoriales en lengua inglesa del mundo, y cuenta con el espaldarazo de Leonardo Padura, escritor y amigo del músico.

En una entrevista para La Vanguardia, Blades comentó que empezó a escribir en la pandemia. Se lo contó y quedó de enviarle un capítulo a Padura, a quien no le fue suficiente, que pidió que le enviara más.

“Entonces, le envié unos cuantos más y la verdad que me dio tranquilidad porque admiro mucho a Pandura. Tiene que dejar de fumar, pero como yo digo, está a cuatro novelas del premio Nobel”, dijo Blades.

Por el momento, no se sabe exactamente cuándo se publicarán las memorias, sin embargo, es muy probable que haya una segunda parte porque el salsero tiene muchísimas anécdotas que contar.

Comentó que alguien le sugirió escribir otro libro de anécdotas para publicarlo más adelante como un anexo porque hay muchas cosas que no incluyó en sus memorias.

“(…) Pero, creo que es imposible que lo pueda contar todo. Cuando ya iba como por las quinientas páginas pensé: ‘Madre mía, Rubén, tienes que parar’”, añadió.