En el marco del Mes de la Francofonía 2026, el dúo francés conformado por Émilie Manescau (voz) y Corentin Restif (acordeón) se presentarán en Panamá, en el Teatro en Círculo, con un emotivo homenaje a la vida y obra de Édith Piaf.

Las Alianzas Francesas de Centroamérica presentan la gira del espectáculo "Un air deux mômes", que nació en 2023, con motivo al aniversario número 60 del fallecimiento de Édith Piaf, una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX, conocida como "La Môme Piaf".

La gira recorrerá Guatemala, Nicaragua, Honduras y Panamá, en este último la presentación del espectáculo tendrá lugar el 31 de marzo, a las 7:00 p.m., a cambio de una donación de $10 (estudiantes y jubilados) y $15 (público general).

"Un air deux mômes" está basado en el repertorio que le dio fama mundial a la artista. El dúo recorre el hilo de la vida de "La Môme", evocando las canciones que marcaron las diferentes etapas de su vida, un viaje cargado de emoción, memoria y humanidad.

La Alianza Francesa de Panamá explicó que el espectáculo establece un diálogo sutil entre ritmos y melodías, fusionando influencias musicales diversas en una interpretación contemporánea, íntima y profundamente respetuosa de la obra original.

La gira, además de los conciertos, incluye un componente pedagógico. En cada país el dúo ofrecerá master class y talleres de canto y acordeón, dirigidos a estudiantes, músicos y público interesado.

Para mayor información, puede escribir a recepcion@efpanama.org y al +507 6671-1964.