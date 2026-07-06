¡Una velada primaveral! Festival de Debutantes 2026 celebra sus 70 años

En una noche mágica, rodeada de flores y elegancia, se celebró el Festival de Debutantes 2026, un evento organizado por la Asociación de Damas Guadalupanas, en el que participaron 55 jóvenes con el objetivo de recaudar fondos para causas benéficas. La actividad se llevó a cabo en el Club Unión, en Paitilla.

El tradicional Festival de Debutantes se realizó el pasado sábado 4 de julio, con un imponente escenario al aire libre que dio la bienvenida a cientos de invitados. Sheldry Sáez fue la maestra de ceremonia y expresó su satisfacción por preparar y acompañar, por tercer año consecutivo, a las participantes a través de distintos programas orientados al fortalecimiento de valores como el compromiso, la solidaridad y el servicio a la comunidad.

Durante el acto, la presidenta de la Asociación de Damas Guadalupanas, Cecilia Díaz, ofreció unas palabras de bienvenida junto a su esposo, Gabriel Enrique Fábrega Wright, presidente del Club Unión. Asimismo, se entregaron reconocimientos a los patrocinadores, quienes manifestaron su agradecimiento por formar parte de esta tradicional actividad.

En su intervención, Díaz destacó la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan y resaltó cómo, con el paso de los años, la asociación ha logrado transformar la vida de muchas personas a través de sus programas benéficos.

Alrededor de las 8:00 p.m., un escenario inspirado en un jardín primaveral sirvió de marco para la presentación de las debutantes, dando inicio oficial a la gala. Bajo una ciudad iluminada y luciendo elegantes vestidos blancos, las jóvenes hicieron su entrada acompañada por sus caballeros y sus "hermanitas", como dicta la tradición. Las participantes desfilaron por una amplia pasarela hasta ubicarse en distintos niveles de la tarima, creando una imagen de armonía y solemnidad que cautivó la atención de los asistentes.

A medida que avanzaba la noche, el ambiente se llenó de emoción y expectativa por conocer quién sería la nueva reina. Las debutantes, junto a sus caballeros y hermanitas, protagonizaron diversas presentaciones que fueron premiadas con constantes aplausos por parte del público.

La ceremonia también incluyó una presentación artística del barítono Ricardo Velásquez, quien aportó un momento de ensueño a la velada mientras las jóvenes continuaban deslumbrando con sus elegantes vestidos sobre el escenario. La combinación de su música y la belleza de la puesta en escena añadió un toque especial a la noche.

Posteriormente, se entregaron obsequios a aquellas debutantes que, por su dedicación, desempeño y compromiso durante el proceso de preparación, dejaron una huella inspirando valores de solidaridad y servicio, razones por las que fueron reconocidas.

Uno de los momentos más esperados llegó con la elección de la nueva Reina Debutante. Como es tradición, las participantes escogieron una rosa de un cesto, una dinámica que mantuvo la expectativa hasta el último instante. La tensión aumentaba mientras las jóvenes se observaban entre sí, esperando conocer el resultado. De pronto, los gritos provenientes de la parte superior del escenario anunciaron que ya había una ganadora.

Entre aplausos y muestras de alegría, Ana Paula de Guadalupe Maduro de Roux descendió del imponente escenario para ser coronada como Reina Debutante 2026, acompañada por su hermanita y su caballero, Julián Ricardo Guardia Orillac. Durante la coronación hizo su entrada la Reina Debutante 2025, Juliette Arias, quien tuvo el honor de colocar la corona a su sucesora. En un emotivo gesto de compañerismo, las demás debutantes lanzaron sus rosas al aire, creando una lluvia de flores que simbolizó la celebración y marcó con emoción el momento más esperado de la velada.

La noche concluyó con una presentación especial de las debutantes junto a sus padres, seguida de las palabras de agradecimiento por parte de la directiva de la Asociación de Damas Guadalupanas, que reconoció el respaldo recibido para continuar desarrollando esta actividad con fines benéficos. Los fondos recaudados permiten respaldar los distintos programas que la organización impulsa en beneficio de niños, jóvenes y adultos mayores.

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Detrás de la elegancia de la gala existe un trabajo que se desarrolla durante varios meses. Desde el inicio del año, las integrantes de la Asociación de Damas Guadalupanas coordinan cada detalle del festival y promueven actividades en las que las debutantes participan en programas de carácter social, fortaleciendo el espíritu solidario que distingue este tradicional evento.