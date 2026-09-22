El álbum "Unidos a Tus Pies", un proyecto inspirado por el Señor, se ha convertido en un "bálsamo para el alma" porque sus canciones tienen la capacidad de tocar el corazón y ayudarte a encontrar un momento para acercarte a Él.

La producción de siete canciones, escritas y producidas por la escritora y poeta Ginnie Haskins junto a Rod Luque (producción musical e intérprete) y Julio Rodríguez Lascano (dirección de arte e intérprete), se lanzó a finales de agosto y desde entonces la recepción del público ha sido positiva.

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Hace tres años, según contó Haskins a Panamá América, Luque le pidió que le escribiera cinco canciones dedicadas al Espíritu Santo y en sus oraciones pidiendo inspiración surgieron muchas más: la última la escribió en enero sin pensar en grabar un álbum.

Las letras de las canciones hablan sobre la Sangre de Cristo, la gratitud e incluso de peticiones, que primero tocaron el corazón de los cantantes, quienes han dado testimonio de ello.

Diana Frenesí ("Regálame tus dones" y "Tú eres mi paz"), Raquel Garzola ("Gracias Señor"), Franceline Cabrera ("La grandeza del Señor"), Rod Luque ("Siento paz"), Héctor Lomba-Smith ("Sangre de Cristo") y Julio Rodríguez Lascano ("Te doy gracias"), son los cantantes que ponen voz a las canciones de Haskins, que contó que cada uno fue "elegidos de forma inspirada".

Asimismo, hay canciones que no se grabaron, pero que sí se presentarán en vivo y también se cuenta con la participación de otros cantantes: Ricaurte Oliva, Cristina Vaca, Dayra Batalla y Lina Durán.

El 16 y 17 de octubre, habrá un concierto íntimo en Aldea Café 500 Historias, donde el público podrá disfrutar de los temas en vivo. Las entradas están a la venta en www.boletosparami.com.