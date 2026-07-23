El primer concurso nacional de baile en pareja, "Vive el Folklore", creado y producido por los bailarines y folcloristas, José Miguel Castro, Marcela Miranda y Diomedes Barrios, celebrará su gran final el próximo 9 de agosto, en el Teatro Balboa.

El certamen, que se originó por la necesidad de una vitrina que incentiva y reconoce el talento de los bailarines folclóricos, ha tenido un gran comienzo y en su primera recibió más de 100 audiciones en video.

En la final, de acuerdo a Castro, los finalistas se presentarán en tres categorías: infantil, juvenil y adultos en dos funciones.

La categoría infantil y juvenil se presentará a las 11:30 a.m. y la de adultos a las 3:00 p.m.

Un total de 37 parejas, de las cuales 21 compiten en la categoría de adultos, seis en la infantil y 10 en la juvenil, se presentarán en la final "Vive el Folklore".

Entre los finalistas hay bailarines de todo el territorio nacional como Veraguas, Panamá, Chiriquí, Coclé, Herrera, Colón y Panamá Oeste.

Castro confesó que está contento por el entusiasmo que ha generado el concurso entre los bailarines del país, además, considera que esta es una plataforma muy importante para aquellos que están empezando.

En este sentido, "Vive el Folklore" (@vive_elfolklore) busca establecerse como una marca, con futuras ediciones y con oportunidades para talentos diversos géneros folclóricos como el canto del tamborito o la tamborera.

"(...) Ha sido un gran inicio y ya estamos cuadrando lo que sigue en 2027", adelantó el folclorista y bailarín.

Final

Las entradas para la final de la primera versión del concurso están en preventa a través de Panatickets y +507 6446-4571.