Artemis II y las claves que marcan el camino de vuelta a la Luna medio siglo después

Más de medio siglo después del último viaje del ser humano a la Luna, la misión Artemis II de la NASA marca el camino de vuelta a la órbita del satélite natural, un hito de la exploración espacial cuyo despegue está previsto este miércoles desde Florida (EE.UU.).

Los cuatro astronautas de la misión podrán observar la cara oculta de la Luna -apenas una veintena de humanos lo han podido experimentar en directo-, aunque no aterrizarán sobre la superficie lunar, ese honor correrá a cargo de los tripulantes de Artemis IV, no antes de 2028.

Después de un retraso de casi dos meses con respecto a su fecha original, debido a problemas técnicos, Artemis II también prevé llevar a la órbita lunar a la primera mujer, a la primera persona de raza negra y al primer canadiense.

¿Cuándo despegará?

Artemis II será la primera ocasión en que el ser humano alcance la órbita lunar desde 1972, cuando los astronautas de la Apolo 12, que sí que pisó la superficie lunar, abandonaron el satélite terrestre en la última de este tipo de misiones.

El lanzamiento del cohete SLS y la cápsula Orión está programado para el miércoles a las 18:24 hora local (22:24 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde el pasado viernes los astronautas empezaron su cuarentena.

La NASA prevé un 80 % de probabilidad de clima favorable para ese día, cuando las principales preocupaciones sean las nubes y la posibilidad de fuertes vientos.

¿Cuántos días pasará en el espacio?

La misión tendrá unos diez días de duración. En las primeras 24 horas después del despegue, la nave dará una vuelta a la Tierra en órbita baja y luego otra en órbita alta, durante la que se finalizarán los preparativos antes de tomar la decisión de dirigirse hacia la Luna.

De la Tierra a la Luna el viaje durará cuatro días, y una vez allí, los tripulantes sobrevolarán la cara oculta del satélite a una altitud de entre 4.800 y 14.500 kilómetros.

Tras dar una vuelta completa a la Luna, regresarán a la Tierra y amerizarán en la costa de California, en el océano Pacífico.



¿Quiénes son los tripulantes?

Christina Koch, especialista de misión de la NASA, se convertirá en la primera mujer en viajar a la órbita de la Luna. Es la astronauta con más experiencia de los cuatro tripulantes, gracias a los 328 días consecutivos que pasó en la Estación Espacial Internacional (EEI) entre 2019 y 2020, récord absoluto para una mujer.

Victor Glover, también especialista de misión de la NASA, será la primera persona de raza negra en alcanzar la órbita lunar. Comenzó como astronauta en 2013 y ha pasado 168 días en el espacio.

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Jeremy Hansen, astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA), es el único primerizo de la misión, a pesar de desempeñarse como astronauta desde 2009. Se convertirá en el primer canadiense en viajar a la órbita de nuestro satélite.

El comandante de la misión es Reid Wiseman, reclutado como astronauta en 2009 y quien viajó por primera vez al espacio en 2014, cuando pasó 165 días a bordo de la estación espacial y protagonizó dos caminatas espaciales.

¿Por qué se aplazó dos meses?

Artemis II estaba inicialmente programada para despegar el pasado febrero, pero se aplazó varias ocasiones por inclemencias meteorológicas y fallos técnicos.

La NASA anunció el primer aplazamiento el 3 de febrero, a cinco días del lanzamiento, por una filtración de combustible detectada durante la prueba en frío.

El 21 de febrero volvió a posponerse por problemas en el suministro de helio de la nave cuando ya se encontraba en la plataforma del lanzamiento, lo que provocó que el cohete y la cápsula fueran desmontados.

¿Qué viene después?

Esta es la segunda misión del programa Artemis, que prevé establecer una presencia humana en la Luna y emplear el satélite natural para llegar a Marte, convirtiéndose en una especie multiplanetaria.

Artemis III, que originalmente iba a marcar el regreso del ser humano a la superficie lunar, será un viaje en la órbita terrestre baja en 2027, después de que la NASA anunció el mes pasado cambios en el programa Artemis.

La nueva hoja de ruta prevé alunizar con Artemis IV y Artemis V, a principios y a finales de 2028, respectivamente.

La NASA anunció la semana pasada un ambicioso plan de 20.000 millones de dólares para acelerar el regreso a la Luna ese año, realizar alunizajes tripulados cada seis meses y construir una base lunar permanente en los próximos siete años.