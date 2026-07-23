Investigación liderada por la UP aporta nuevos datos para la conservación de anfibios y reptiles en espacios verdes de la capital

Un reciente estudio, publicado en la revista Herpetology Notes, evalúa y compara la diversidad de anfibios y reptiles presentes en cinco espacios verdes de la Ciudad de Panamá.

El trabajo académico fue liderado por los investigadores de la Universidad de Panamá, Marcelo Mack, Víctor Martínez, Yostin Añino y Ángel Sosa, en colaboración con Mahmood Sasa, del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica.

Durante un año de muestreos se registraron nueve especies de anfibios y veinte de reptiles, evidenciando que áreas protegidas y espacios verdes, como el Parque Natural Metropolitano (PNM) y la Reserva Natural Cerro Ancón, funcionan como importantes refugios para la fauna silvestre dentro del paisaje urbano.

El estudio también demuestra que los fragmentos de bosque de mayor tamaño resguardan una mayor riqueza de especies, información que puede contribuir al desarrollo de estrategias de planificación urbana y conservación de la biodiversidad en la capital panameña.

Los resultados, de acuerdo con los investigadores, además recalcan la importancia de los espacios verdes urbanos para la conservación de la herpetofauna (conjunto de anfibios y reptiles que habitan en una zona), proporcionando evidencia científica para este fin.

Los espacios verdes urbanos en la Ciudad de Panamá son variados en su capacidad para albergar diversidad de reptiles y anfibios, pero los hallazgos proporcionan evidencia crucial de su valor colectivo para la conservación.

"Proteger y restaurar fragmentos más grandes y de alto valor como el PNM es esencial, pero la gestión también debe implementar estrategias para mejorar la calidad del hábitat y la conectividad en fragmentos más pequeños", reseña el estudio.'

5

espacios verdes de la Ciudad de Panamá se evaluaron y compararon como parte de la investigación.

Antes de su publicación, los resultados de esta investigación fueron presentados en la modalidad de póster durante el XIII Congreso Latinoamericano de Herpetología, celebrado en febrero de 2026 en la Universidad de Costa Rica, en San José.

La investigación fue financiada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), mediante el proyecto DCCT-004-2023, fortaleciendo la investigación científica en Panamá y promoviendo la colaboración entre investigadores de la Universidad de Panamá y el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica.