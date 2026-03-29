Panamá será sede del Fondo Verde del Clima para América Latina y el Caribe

Panamá fue seleccionada oficialmente como la nueva sede de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo Verde del Clima (GCF), durante la reunión B44 de su Junta Directiva realizada en Corea, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La entidad destacó que esta decisión estratégica posiciona al país como el epicentro de la gobernanza y el financiamiento ambiental en la región.

El anuncio se produce en un momento histórico para el GCF, que ha superado los $20,000 millones en su cartera global, reafirmándose como el principal fondo climático para países en desarrollo. Durante esta sesión, se aprobaron además $960.3 millones destinados a 18 nuevos proyectos de alto impacto a nivel mundial.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la llegada de la oficina regional del GCF permitirá a Panamá actuar como un puente directo entre los recursos internacionales y las necesidades climáticas locales y regionales.

Entre los principales beneficios destaca la aceleración de proyectos: Mayor capacidad técnica para preparar y ejecutar inversiones en adaptación (agua, agricultura) y mitigación (energía limpia y transporte).

Además, atracción de capital verde: Dinamización de la inversión extranjera y presencia de organismos multilaterales en territorio panameño.

Liderazgo geopolítico: Refuerzo de la narrativa de Panamá como país carbono negativo y líder en sostenibilidad.

La reunión B44 también marcó un hito en la inclusión financiera, con un fuerte enfoque en África (46% del financiamiento) y la aprobación de los primeros proyectos en naciones del Caribe como Jamaica y Bahamas, reforzando la red global con 10 nuevas entidades acreditadas.

Con esta designación, Panamá reafirma su rol como hub logístico, financiero y ahora ambiental, facilitando un multilateralismo más eficiente y cercano a los países que enfrentan los mayores retos del cambio climático.