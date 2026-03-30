Abdiel Ramos suspendido por 15 partidos; Aizprua por 4 años

El director de Veraguas, Abdiel Ramos fue suspendido por 15 partidos y Juan José Aizprua por cuatro (4) años, esto debido a los hechos ocurridos el pasado sábado en el partido entre Los Santos y Veraguas, en el estadio Roberto “Flaco Bala" Hernández, según un comunicado de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Otras sanciones a peloteros de Veraguas, se dieron por cuatro juegos para los jugadores: Erick Mordock, Jonathan Amaya, Dixon González y Javier Reyna.

También tendrán que cumplir con cuatro partidos de suspensión los jugadores santeños: Ismael Velasco y Yeison Austin.

Según la Fedebedis, la sanciones son aplicadas desde el día que sucedieron los hechos y entra en vigor a partir de su publicación.

La Fedebeis, tampoco ha a revelado cómo quedará oficialmente el marcador del partido, debido que Veraguas ganaba por 5-0 en la cuarta entrada y se anunció en ese momento que estaba suspendido por seguridad.