AFILAN SUS ESPADAS

Los esgrimistas panameños se afilan para tener acción en España, Colombia, Perú y El Salvador. Todo esto para sacar su mejor versión y sin perder de vista a su principal objetivo, los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que serán en República Dominicana entre el 24 de julio y 8 de agosto.

Panamá estará compitiendo en los Juegos de República Dominicana 2026, tanto en equipo como de forma individual, en espada masculina y femenina. Además del florete femenino individual.

El equipo de espada masculino mayor y juvenil de Panamá, viajará este fin de semana a España, donde se mantendrá entrenando y mejorando su técnica.

El plantel mayor panameño se encuentra conformado por: Arturo Dorati, José Quirós, Julio Arias e Isaac Dorati.

Hay que agregar que el seleccionado mayor y juvenil permanecerán algunos días en España. Luego el 24 de mayo se trasladarán a Berna, Suiza y competirán en la Copa del Mundo, tanto en equipo, como de forma individual.

En cuanto al seleccionado femenino panameño, el mismo se encuentra conformado por: Alessandra Aicardi, María Benedito, María Navarro y Valeria Martinelli.

Según, Solmoraine Ameglio de Dorati, presidenta de la Asociación Nacional de Esgrima, todo esto es un plan metodológico que se está cumpliendo en diferentes eventos internacionales, para espada masculina y femenina mayor, con miras a los Juegos de República Dominicana 2026.

Hay que añadir que ambas delegaciones panameñas estarán participando en el Campeonato Panamericano Mayor en Perú que será entre el 14 y 20 junio.

También en el Campeonato Centroamericano en El Salvador que es el 22 de julio.

Mientras, en lo que respecta al florete femenino individual, Jeilyn Celada, se encuentra preparándose en Colombia.

A esto hay que agregar, que la categoría juvenil también busca su mejor forma para el Centroamericano y del Caribe, que se realizará en Managua, Nicaragua que se realizará en el mes de octubre.