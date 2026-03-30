Boxing Summer Fest es vitrina para las futuras figuras del boxeo panameño

Boxing Summer Fest, con sus cartillas de verano, al aire libre, totalmente gratis y que organiza Laguna Premium Boxing Promotions, busca darle la oportunidad al nuevo talento arriba del ring.

La última fue realizada en el Parque Francisco Arias Paredes, diagonal al Municipio de Panamá y donde se desarrollaron 11 emocionantes encuentros y una pelea de exhibición

En la misma participaron boxeadores de las cuadras: Furia del Este, Panthers, Las Leyendas, Panamá Box, Municipio, Novelista Boxing, entre otros y los combates se realizaron en diferentes categorías entre 54 y 89 kilogramos.

En la categoría de 54 kilogramos Yair Tocamo de la cuadra Las Leyendas se impuso a Henry Solís.

En este mismo peso, Susan Murillo (Furia del Este) venció a Keity Barría (Las Leyendas) por 3-0.

Mientras que la categorías de 50 kilogramos Josenid Hinestroza (Panamá Box) mostró su clase ante Aurora Jaén al vencerla por por la vía RSC al 1:30 minutos del primer round.

También en los 50 kilogramos, pero en la rama masculina, Abraham Medina se impuso a Jaffet Montenegro (Las Leyendas) por marcador de 3-0.

Por su lado, en los 55 kilogramos, Ángel Fadul, tuvo que extenderse a fondo para vencer a Alexis Tocano (Las Leyendas) por 2-1 en la categoría de los 55 kilogramos.

Mientras que Irving Ibargüen (Panthers) se impuso a Reynaldo Monroy (Furia del Este), también por 2-1, pero en la categoría de los 60 kilogramos

En ese mismo peso, Héctor Osorio (Furia del Este) derrotó a Christian Gómez (Panthers) por 3-0.

Con ese mismo marcador Kevin Sosa (Furia del Este) rindió cuenta de Kevin Torrero, pero en los 65 kilogramos.

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Fernando Córdoba (Municipio) despachó a Eduardo French (novelista Boxing) por 2-1.

Mientras que en los 75 kilogramos David Bejarano (Municipio) derrotó a Josuteh Alvarado (Panthers).

En la pelea de 80 kilogramos, Isaac Villarreal (Panthers) no pudo con el boxeo de Rubiel Pino (Municipio) y cayó por marcador de 2-1

Laguna Premium Boxing Promotion seguirá realizando cartillas de peleas olímpicas (aficionadas) para darle más fogueos de peleas a estos chicos que lo necesitan. Para cuando lleguen a la profesional, pues ya tengan una base bastante sólida. Ese es el compromiso, expresó la promotora Rouss Laguna.