Ciclistas panameños se unen al Saxun de España

Los jóvenes pedalistas panameños Dier Ríos y Anthony Cortés se incorporarán a las filas del Saxun, en España, donde tendrán tres meses de preparación intensa.

Los dos ciclistas tienen previsto incorporarse al equipo español a partir de este martes.

Todo esto es una estrategia para que los jóvenes ciclistas panameños midan su talento en el exigente circuito europeo, con el objetivo de consolidar su progresión y abrirse camino hacia el profesionalismo, agrega un comunicado de la Federación Panameña de Ciclismo.

"La llegada de Dier y Anthony al equipo Saxun no es solo un logro individual, sino también el resultado de un esfuerzo conjunto por elevar el nivel del ciclismo panameño en escenarios internacionales. Es la continuidad de logros alcanzados, como la clasificación a dos Juegos Olímpicos consecutivos. Actualmente atravesamos una crisis deportiva debido al retraso en los apoyos económicos y estímulos para los atletas, especialmente de cara al proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028. De no ser por el sector privado, en este caso Rali Store, nada de esto sería posible. Hoy, con estos dos primeros jóvenes en Europa —de un total de ocho que viajarán— enviamos un mensaje al país y a Pandeportes: no nos vamos a detener y seguiremos soñando junto a nuestros jóvenes", resaltó Emer Samudio, seleccionador nacional de la Fepaci.

Se seguirá de cerca el desempeño de estos dos prospectos en España.