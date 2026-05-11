Comité Paralímpico de Panamá traza plan de trabajo para Los Ángeles 2028

El Comité Paralímpico de Panamá, se reunió con para atletas, entrenadores y dirigentes, en un encuentro estratégico para trazar la hoja de ruta rumbo al ciclo paralímpico hacia Los Ángeles 2028.

Durante la jornada se reafirmaron metas y valores como la disciplina y el compromiso de representar al país en lo más alto. En este contexto, se anunció que 50 para atletas recibirán este año el apoyo del Programa de Estímulos Deportivos de Pandeportes, marcando una cifra histórica para el movimiento paralímpico nacional.

Asimismo, se realizó la presentación oficial de las selecciones nacionales que competirán en los próximos eventos internacionales, entre ellos los Juegos Parasuramericanos en Valledupar, Colombia, el Grand Prix de Para Atletismo en Tlaxcala, México y el Open de Tiro Deportivo de Arequipa, Perú.

La presidenta, Iveth Valdés, destacó: “Este es un paso firme hacia el futuro del deporte paralímpico panameño; estamos construyendo, con planificación y compromiso, el camino hacia resultados históricos en 2028”