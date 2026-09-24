Gianna Woodruff se cuelga el oro y Alberto Gálvez gana plata en los Juegos Suramericanos

La panameña Gianna Woodruff se llevó la medalla de oro en los 400 metros con vallas al registrar un tiempo de 54.11 segundos e impuso un nuevo récord en los Juegos Suramericanos que tenía 32 años de vigencia.

El récord suramericano para esta especialidad lo tenía la colombiana Ximena Restrepo con 56.05 seundos desde el 25 de noviembre de 1994, es decir hace 32 años.

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La medalla de plata fue para María Rocha, de Colombia, con 56.04, mientras que el bronce se lo adjudicó la brasileña Rita Ferreira con 56.15 segundos.

Esta fue la tercera medalla de oro que obtiene Panamá en los Juegos Suramericanos.

Alberto Gálvez se cuelga la medalla de plata

El karateca panameño Alberto Gálvez se quedó con la medalla de plata al caer contra el chileno Tomás Freire en la final de los 67 kilogramos en los Juegos Suramericanos 2026.

El combate fue muy reñido, terminó empatado 4-4, pero por haber ganado el chileno el primer punto del duelo, obtuvo el derecho a ganar la medalla dorada.

En su recorrido en los Juegos Suramericanos, Alberto Gálvez se impuso 4-0 al brasileño Vinicius Rezende, 12-2 al peruano Kurt García y 8-7 a Juan Pita, de Uruguay.

De esta forma, la representación panameña llegó a la suma de 14 medallas hasta el momento, con tres metales de oro, tres de plata y ocho de bronce.