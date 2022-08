Hondureño Luis López, líder del Tour de Panamá: 'Valió la pena'

El hondureño Luis López que corre para el quipo Óptica Delux de Guatemala, tuvo mejor "sprint" al final y terminó imponiéndose en el Circuito Cerrado de Chitré que tuvo una extensión de 93 kilómetros en la primera etapa del Tour de Panamá.

López, culminó con un tiempo de 2 horas, 13 minutos y 20 segundos, dominando la primera etapa que contó con la salida de 171 participantes.

El hondureño que corre para el equipo chapín fue escoltado por el español Pol Hervas del Brocar Ale fue segundo con 2 horas, 13 minutos, 28 segundos y tercero fue el panameño Christofer Jurado con el mismo tiempo con 2:13.30.

"Fue una etapa exigente, el circuito (Chitré) se rodó muy duro había mucho nivel en este pelotón. En la primera oportunidad que se me presentó, salí al ataque. Me esforcé mucho para que el pelotón no me capturara y todo ese esfuerzo valió la pena;, dijo el hondureño López, según la Fepaci.

Hoy, se correrá la segunda etapa que tendrá 136.77 kilómetros partiendo desde el Municipio de Las Tablas y finalizará en Parita, en provincia de Herrera, disputándose tres premios intermedios en el trayecto.

En la lid juvenil el colombiano Sergio Díaz de Herrera Sport Club, mientras que en Máster A comanda Fernando Ureña del equipo panameño Descarados Cycling y en la B lo hace Mohamed Méndez de Academia Integral C4.

