Ismael Díaz sueña con debutar con triunfo en el Mundial 2026

El internacional Ismael Díaz es un referente en el ataque panameño, recuerda sus inicios futbolísticos, su debut con Tauro y el mundial en Rusia 2018, pero considera que ahora en el Mundial 2026, se va competir y sueña con una victoria.

El actual jugador del León, de México, que ha sido mundialista Sub-17 y Sub-20, opina sobre el grupo de Panamá para la cita de Canadá, Estados Unidos y México 2026.



Panamá, en el Mundial 2026, quedó sembrada en el Grupo L, junto a Ghana, Croacia e Inglaterra.

"Todos me han dicho que es difícil (Grupo L), pero me gusta. Me gusta porque, al fin y al cabo, siempre he pensado que uno va al Mundial para competir contra los mejores y jugar contra ellos. Así que estoy contento con el grupo en el que estamos”, sostuvo el exjugador del Tauro en una entrevista en fifa.com.

En su pasaje futbolístico, Ismael Díaz recuerda sus inicios en Tocumen, su paso por el Tauro, sus inicios con la pelota en las calles y mira con pasión ese tan esperado Mundial 2026, del cual asegura verán a una Panamá muy diferente a la que estuvo en Rusia 2018.

Rusia 2018 fue el primer Mundial de Panamá. "Creo que la sensación era más bien la de vivir esa experiencia, la de un primer Mundial, saber cómo se siente y qué implica. Ahora (2026) es un poco diferente, nuestra mentalidad ha cambiado. Queremos hacer más de lo que pudimos hacer en el último Mundial, y por eso vamos con mentalidad competitiva", manifestó.

"Muchos de nosotros venimos de la calle, venimos de entornos humildes, donde tal vez teníamos lo suficiente para poder jugar en escuelas de fútbol, lo cual recuerdo muy bien. Estuve un tiempo en una escuela de fútbol en Tocumen. Entrenábamos en un espacio vacío. Y poco a poco, vas mejorando. Cuando llegas al nivel de élite, te das cuenta de todo el trabajo duro que has realizado", sostiene el también exjugador de la Católica de Ecuador.

Para Ismael Díaz volver a estar en una Copa del Mundo y representar a Panamá es un sentimiento especial e intenta responder en el terreno de juego.

"El mayor sueño de cualquier jugador es vestir la camiseta de la selección nacional, representar a su país. Siempre intento dar lo mejor de mí. Siempre pongo a Panamá en un pedestal. Siempre intento dar alegría a todos y estoy seguro de que para todos mis compañeros es lo mismo. Así que significa mucho. Si Dios me lo permite, seguiré esforzándome como siempre lo hago, y espero poder vestir esta camiseta por muchos años más".

A poco más de un mes para el debut de Panamá en el Mundial 2026, Ismael Díaz, sueña con poder conseguir el primer triunfo de la Roja en una Copa del Mundo de la FIFA en la categoría mayor.

"Es nuestro mayor deseo ahora mismo. Sería increíble que sucediera en nuestro primer partido (Ghana), conseguir esa victoria. Nuestras emociones, nuestra felicidad, no tendrían límites. Sería un sueño hecho realizado