José 'Chema' Caballero hace historia al estrenar el sistema ABS en las Grandes Ligas

El panameño José "Chema" Caballero entró a la historia en las Grandes Ligas, al ser el primer jugador en apelar un lanzamiento en la zona de "strike" con el sistema ABS, en hecho ocurrido durante el partido inaugural de la temporada 2026 en las mayores, este miércoles por la noche, durante el partido entre los Yanquis. de Nueva York ante los Giagantes, de San Francisco.

El juego que fue ganado por los Yanquis, por blanqueada de 7-0 ante los Gigantes, se jugó en el Oracle Park de San Francisco. En el cuarto episodio, Caballero apeló un lanzamiento del abridor Logan Webb, que fue cantado "strike" por el árbitro del "home", Bill Miller.

Ante el lanzamiento cantado "strike", Caballero se tocó el casco, en señal de "impugnación".

Pero, en la revisión del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS), fue ratificado que el lanzamiento fue bueno.

"Quise intentarlo. Pensé que (el lanzamiento) había pasado un poco más alto de lo que se marcó, pero al menos estuvo cerca", expresó, luego del partido el panameño Caballero, sobre su apelación del lanzamiento, según una publicación en mlb.com.

El santeño Caballero, mira con buenos ojos el sistema ABS, "Creo que va a ser algo muy positivo", expresó.

Por su parte, el abridor de los Gigantes, Logan Webb, añadió sobre el lanzamiento que "se sintió como un 'strike'. Es el primero del año, así que me alegra que la decisión cayera a nuestro favor", ripostó.

"Tenemos a muchos compañeros que conocen la zona de 'strike' a la perfección. Vamos a ser agresivos con el uso del sistema e intentaremos conseguir que se corrijan las decisiones a nuestro favor", respondió Caballero.

El sistema ABS es nuevo en las mayores, se utilizó en las pretemporadas del 2025 y 2026. Con el mismo "se rastrea la ubicación exacta de cada lanzamiento en relación con la zona de 'strike' específica de cada bateador, la cual se calibra según su estatura y se mide con una precisión de fracciones de pulgada", explica una nota publicada en la mlb.com.