MiniBásket tiene jornada en Soná

El Circuito Nacional de MiniBásket 2026, se encuentra en marcha con la participación de más de 500 infantes de las provincias como: Chiriquí, Coclé, Colón, Herrera, Panamá, Panamá Este, Oeste, Veraguas, la comarca Guna Yala y San Miguelito.

El torneo que se realiza en la rama masculina y femenina son las categorías: Sub-11 y Sub-13, mientras que para la Sub-9 se realizará de forma mixta. Es para los nacidos entre los años 2013, 2015 y 2017.

El evento que es avalado por la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) tendrá su próxima jornada el domingo 12 de abril y sus sedes son el gimnasio de Soná en Veraguas y en La Doce Sports Center de la 12 de Octubre en la capital.

El MiniBásket se realizará en Torneos Apertura y Clausura.