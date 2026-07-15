Panamá con plata y bronce en sambo

El sambo panameño sacó casta y se colgó metales de plata y bronce en el Campeonato Panamericano 2026 en Alajuela, Costa Rica.

La delegación panameña estuvo representada por una delegación de cuatro atletas: Emilia García en la categoría de 65 kilogramos en combat sambo y Rodolfo Waithe en sport sambo en la categoría de 98 kilogramos.

Los otros participantes panameños en el evento del Panamericano de Sambo fueron: Gregorio Gallardo en la categoría de 79 kilogramos en combat sambo y el atleta Carlos Gamboa en los 79 kilogramos en sport sambo.

En este torneo internacional subieron al podio por parte de Panamá Emilia García, que obtuvo plata, y Rodolfo Waithe, que se quedó con el bronce.