Panamá Sub-17 se queda con la medalla de bronce en fútbol

El onceno panameño Sub-17 solo necesitó de 45 minutos para asegurar la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos de la Juventud, al vencer a Bolivia por 4-1, en juego realizado este domingo en el estadio Rommel Fernández.

Panamá se fue arriba en el marcador temprano, con un gol prácticamente de camerino a los 5 minutos del partido, por intermedio de Ian Luca Centella.

Los panameños ampliaron la ventaja gracias al gol de Oliver Pinzón a los 19 minutos, que puso el 2-0.

Posteriormente en una buena jugada colectiva, con un taquito incluido de Alexander Tull, a los 31 minutos, Alfredo Maduro, anotó el tercer tanto panameño.

A falta de tres minutos para terminar el primer tiempo del juego, Alberto Adams firmó el 4-0 panameño.

En el segundo tiempo, Panamá perdonó las opciones de anotar su quinto tanto y el boliviano Saúl Choquevillca hizo el gol del descuento para poner el partido 4-1.

Con este resultado, Panamá se quedó con el bronce.