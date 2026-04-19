/ / /

Juegos Suramericanos

Panamá Sub-17 se queda con la medalla de bronce en fútbol

Publicado 2026/04/19 19:00:00
  • Jaime A. Chávez Rivera/ jchavez@epasa.com/ @Jaime_ChavezR.

Panamá se impuso a Bolivia por 4-1 en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Alfredo Maduro (10) festeja su gol para Panamá contra Bolivia, junto a Ian Luca Centella (6) y Tull Alexander (7). Foto: COP

Alfredo Maduro (10) festeja su gol para Panamá contra Bolivia, junto a Ian Luca Centella (6) y Tull Alexander (7). Foto: COP

Noticias Relacionadas

El onceno panameño  Sub-17 solo necesitó de 45 minutos para asegurar la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos de la Juventud, al vencer a  Bolivia por 4-1, en juego realizado este domingo en el estadio Rommel Fernández.

Panamá se fue arriba en   el marcador temprano, con un gol prácticamente de camerino a los 5 minutos del partido, por intermedio de  Ian Luca Centella.

  Los panameños ampliaron la ventaja  gracias al gol de Oliver Pinzón a los 19 minutos, que puso el 2-0.

Posteriormente en una buena jugada colectiva, con un  taquito incluido   de Alexander Tull, a los 31 minutos, Alfredo Maduro, anotó el tercer tanto panameño.

 A falta de tres minutos para terminar el primer tiempo del juego, Alberto Adams firmó el 4-0 panameño.

En el segundo tiempo, Panamá perdonó las opciones de anotar su quinto tanto y el boliviano Saúl Choquevillca hizo el gol del descuento para poner el partido 4-1.

Con este resultado, Panamá se quedó con el bronce.  

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía