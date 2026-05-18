Panameños Terán, León y Halphen destacan en Latinoamericano de Karting

El kartismo panameño volvió a demostrar su nivel internacional al consolidarse entre los protagonistas del Campeonato Latinoamericano de Kartismo 2026, celebrado en el circuito P1 Speedway, en Costa Rica.

Los hermanos Óscar Ricardo y Alejandro Terán formaron parte de la delegación de pilotos panameños que participó en la justa latinoamericana, que en apenas su segundo año de celebración reunió a delegaciones de 18 países y más de 200 pilotos, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la región.

Panamá estuvo representado en este torneo internacional por 15 pilotos.

En las categorías menores, Rafael Terán logró un tercer lugar en la categoría Kid Kart, además de obtener la segunda posición en una de las fechas y adjudicarse la pole position.

El piloto Óscar Terán, padre de los pequeños corredores istmeños, valoró positivamente el desempeño de la delegación nacional, que logró colocar a Panamá entre los mejores del torneo latinoamericano.

Destacó el esfuerzo realizado por Rafael Terán, luego de que su kart confrontara problemas mecánicos durante la jornada del pasado sábado.

"Rafael tuvo un primer día para aprender la pista y las líneas de manejo. Ya para el segundo día estaba en el ritmo de punta. En la carrera del sábado, en ambas mangas, se le salió la cadena. Para el día siguiente revisaron todo el kart para evitar que esto volviera a pasar", indicó'

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versiones del torneo lleva este regional del kartismo. 18

los países participantes en el Campeonato Latinoamericano.

"El domingo ganó la primera manga y en la final venía de primero con buena ventaja, pero bajó demasiado el ritmo y lo superaron. Cuando trató de retomar la posición ya era tarde, quedando finalmente en el segundo lugar", agregó.

Otro de los panameños destacados fue el piloto José Alejandro Halphen, quien volvió a demostrar su nivel internacional al finalizar entre los mejores competidores de la categoría VLR Senior.

Halphen llevó al límite su kart durante las 18 vueltas de la gran final, protagonizando una intensa batalla en una de las categorías de mayor exigencia del kartismo internacional.

Por su parte, Ian León, mostrando consistencia y velocidad, conquistó el tercer lugar de su categoría, además de adjudicarse la pole position.