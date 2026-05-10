Penedo vivirá el Mundial 2026 como aficionado, exjugador y responsable de la llegada de Christiansen

Siempre se recuerda a Jaime Penedo bajo el arco de Panamá. Pero en la actualidad, el mundialista de Rusia 2018 vive la cita del Mundial 2026 de forma especial.

¿Con qué camisa vivirá Jaime Penedo el Mundial 2026? Exjugador, aficionado o con el rótulo de ser uno de los responsables de manera directa con la Federación Panameña de Fútbol (FPF) por la clasificación.

"Yo la camiseta que me pongo es la que siempre me he puesto, que es querer hacer las cosas por el bien de los que estén ahí (equipo)", ripostó Penedo.

El exguardameta admitió que cuando inició el proyecto de buscar un técnico (en este caso Thomas Christiansen) para el equipo nacional, lo que buscaba era cómo podía ayudar a ese grupo de jugadores a que sean mejor de lo que son. "Esa era mi consigna. Y al final en eso se pensó

"Así que yo creo que tengo las tres camisas, una en cada ladito", expresó.

El exarquero del Galaxy de la MLS también respondió sobre dificultad o diferencia que hay del grupo donde quedó la Roja en Rusia 2018 y el Mundial 2026.

"No, yo no me catalogaría tanto por el tema, si los rivales en aquella época (Rusia 2018) eran más difíciles, que los que se van a enfrentar ahora en el 2026, porque son dos grupos muy complicados. Yo me voy más por la línea de que somos dos grupos diferentes", sostuvo Penedo.

El exguardameta agregó "nosotros en el 2018, tal vez pecamos un poco al conformarnos con la clasificación solamente", apuntó.

Penedo reconoce que contra los equipos europeos, Panamá estuvo sometida. "No teníamos capacidad de reacción", recuerda.

"Creo que la consigna de mi grupo en el 2018, era que obviamente queríamos ir a hacer un gran papel y tratamos de hacerlo en la medida que se pudo. Bélgica se pronosticaba para ser campeón del mundo, en ese momento y lo tuvimos en cero hasta el minuto 60", expuso.

"Luego contra Inglaterra fue un partido totalmente desfasado, que no se puede dar, o que no puedes mostrar en una copa del mundo. Con muchos goles, en falta, tiro de esquina, penales. Mucho gol a pelota quieta, es porque está lleno de distracciones, y con Túnez fue un juego cerrado, de mucha tenencia de pelota", recuerda Penedo.

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"Ahora, creo que este grupo va y debe ir diferente, ya la primera clasificación a un mundial se dio y ahora hay de ir con otra mentalidad", relató.

Para este Mundial 2026, hay un rival, familiar como es Inglaterra. "El grupo es difícil, lo que es Ghana, Croacia y el mismo Inglaterra son rivales de alta jerarquía, de mucho nivel, de mucha intensidad.

"Pero bueno, siento que la selección de Panamá y la preparación que se le está dando es para que pueda emular, de alguna manera ese ritmo e intensidad. Al final debes llegar al mundial sabiendo, teniendo una perspectiva de lo que vas y puedes hacer", dijo el exguardameta.

A juicio de Penedo, que sea Ghana el primer partido es positivo, debido que este equipo de Panamá ha demostrado que tiene goles y se vio ante Sudáfrica.

De igual manera, Penedo, considera que el nuevo técnico de Gahana, el portugués, Carlos Queiroz, tiene en su contra el poco tiempo para preparar a su equipo. Panamá tiene un proceso de casa seis años.

Además, mira con buenos ojos, los tres amistosos, como es Bosnia un equipo europeo, República Dominicana que es un rival que va querer ganar y Brasil, un equipo de alta intensidad y ritmo que vamos a enfrentar el Mundial 2026.