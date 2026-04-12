Apede respalda propuesta de infraestructuras críticas tras incidente en el puente de las Américas

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) consideró que la propuesta del Ejecutivo de discutir una norma de Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales llega en un momento oportuno para fortalecer la forma en que el país responde ante situaciones que pueden comprometer su funcionamiento.

Dicha propuesta surge luego de la explosión de carros cisterna que se registró debajo del puente de las Américas, que dejó una persona fallecida y en pocas horas se vio comprometida una de las principales conexiones del país, afectando la movilidad de miles de panameños, la actividad económica y el funcionamiento normal de la ciudad.

Para el gremio, esta iniciativa plantea algo fundamental: establecer un marco claro para proteger, asegurar y garantizar la continuidad de las infraestructuras que sostienen el funcionamiento del país.

También reconoce sectores estratégicos como energía, agua, transporte, telecomunicaciones, sistema financiero y salud, entendiendo que cualquier interrupción en estos puede afectar la economía, la estabilidad del Estado y el bienestar de la población.

La propuesta además introduce un enfoque moderno de gestión integral de riesgos que abarca no solo amenazas físicas, sino también cibernéticas y operativas, clave en un entorno cada vez más digital. Un aspecto central es la creación de un sistema de gobernanza con instancias como un Consejo Estratégico, un Comité Fiscalizador y un Servicio Nacional de Ciberdefensa, orientado a lo que hoy más se necesita: coordinación, no acciones aisladas, sino respuestas articuladas entre instituciones.

Adicionalmente, establece principios que deberían guiar cualquier actuación en esta materia: prevención, coordinación, continuidad operativa y cooperación entre el sector público y privado. En la práctica, esto significa tener planes, protocolos y responsabilidades claras antes de que ocurra una crisis, y ese es justamente el punto, porque no podemos seguir reaccionando, tenemos que anticiparnos.

"Lo que vimos en el puente de las Américas fue el esfuerzo de distintas entidades tratando de resolver una situación compleja, pero sin un protocolo previamente definido. Eso genera demoras, incertidumbre y un mayor impacto para los ciudadanos, por lo que contar con esta nueva normativa permitiría avanzar hacia algo distinto: saber qué hacer, cómo hacerlo y quién debe actuar en cada momento”, indicó el gremio.

La Apede agregó que esta iniciativa responde a una necesidad real del país y está alineada con buenas prácticas internacionales en materia de protección de infraestructuras críticas; es un paso importante hacia un modelo más ordenado, técnico y predecible.

“Este es el momento de construir soluciones, de aprender de lo que pasó y transformar esa experiencia en mejores decisiones, porque al final, prepararnos mejor no es opcional, es una responsabilidad con el país y con todos los panameños”, concluyó el gremio.