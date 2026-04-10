Aunque el MEF está preparado, el comportamiento de los panameños en medio de la crisis le preocupa a Chapman

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció que le preocupa la actitud de la gente en medio de la crisis actual. En este sentido, dijo que es importante hacer cambios en los hábitos.



Pero, a su vez, aseguró que en el Ministerio de Economía y Finanza (MEF) está preparado para enfrentar la situación.

El titular señaló que tienen planes de contingencia hasta para los escenarios más difíciles que pudiese vivir este país, pero, considera que "esto no nos exime de que tengamos un comportamiento responsable".

"Por ejemplo, con una guerra andando con la amenaza de que no podemos pagar los combustibles a mí me impresionó la cantidad de autos en Semana Santa y autos donde solo se veía a una persona o dos personas", dijo.

Prosiguió: "Uno pensaría... -me da un poco de miedo, tengo preocupación- y me voy a juntar con el vecino del pueblo donde yo voy y nos vamos 4 o 5 en un mismo auto, son de las cosas que uno las ve y me dejó preocupado que uno dice no nos hemos dado cuenta de lo que está psando".

También mencionó que, paralelamente montaron un plan con los "recursos limitados" para proteger que no aumente el pasaje de transporte a nivel nacional

"Yo pensababa, tal vez ingenuamente, que eso iba a enviar un mensaje contundente para los panameños. ¡Ojo! Esto es en serio: "Pongámonos en las pilas y hagamos cambios en nuestros hábitos para estar preparados para una situación difícil y que no nos agarren desprevenidos", advirtió el jefe de esta cartera.

Sin embargo, mencionó que, "uno no se va a parar en televisión o en una plaza a crear el pánico, esa no es la idea. Pero a veces uno piensa que con mensajes sutiles y subliminales uno va a decir: oye me están diciendo que la cosa viene dura y hay que estar preparado".

"Uno se prepara para lo peor esperando lo mejor, pero hasta ahora (toco madera) nos ha ido bien, y estamos preparados y el plan que tenemos lo podemos financiar y podemos hacerle frente, pero hemos visto que esto cambia cada 24 o 48 horas, pero estamos preparados para ello", reitero Chapman.