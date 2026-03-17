Bioetanol dinamizará la economía local, afirman empresarios

Aunque la producción de bioetanol sigue generando opiniones encontradas entre los ciudadanos, desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) consideran que es una nueva oportunidad de mercado que, a largo plazo, favorecerá la empleabilidad en el interior del país y contribuirá al cuidado del medioambiente; Juan Arias Strunz, presidente del gremio, señala que la incorporación de este aditivo a la gasolina tendrá resultados "positivos"; no obstante, el precio a los consumidores finales es un aspecto fundamental que deben tomar en cuenta las autoridades.

Explicó que en el país existen actualmente cerca de 22 mil hectáreas sembradas para producir azúcar y se prevé que la cifra aumente a 44 mil, es decir, 22 mil parcelas de tierra adicionales, para generar etanol, propiciando la generación de nuevas plazas de empleo en las provincias.

Sin embargo, le preocupa que la importación de este componente, mientras se desarrolla a nivel local, incremente los precios del combustible; por ello, es crucial que se conozcan a profundidad las implicaciones de esta decisión para que los ciudadanos tengan la seguridad de que lo que podría ser negativo no ocurrirá y el precio se mantendrá igual para los usuarios.

La posible aprobación del proyecto de ley No. 443, de acuerdo con Arias Strunz, conllevará un gasto de inversión para las empresas dedicadas al sector, pues tendrán que adecuar sus estaciones a las normativas de uso y mantenimiento del químico.

"Las estaciones van a tener que hacer adecuaciones porque a la gasolina le puede caer un poquito de agua, pero al etanol no, entonces tendrán que invertir para asegurarse de que sus tanques subterráneos están totalmente sellados", dijo.

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos abordó ayer, martes, la iniciativa en primer debate, sin éxito alguno debido a la falta de quórum; los diputados suspendieron la discusión hasta la próxima semana, asegurando que tomarán una decisión definitiva luego de que el Órgano Ejecutivo aclare sus interrogantes sobre el tema.

Los productores, representados por Patrocinio Saldaña, gerente general de Doralega S.A., indicaron que la propuesta dará paz social y seguridad alimentaria a los miles de panameños que actualmente se ven obligados a abandonar sus pueblos en busca de mejores condiciones de vida porque la mayoría de las inversiones se concentran en el centro del país; por ello, están de acuerdo con su implementación y solicitan a los comisionados su voto favorable.'

443

proyecto de ley que establece los lineamientos para la producción de bioetanol en el territorio nacional. 24

de marzo, fecha en que se retomará la discusión en primer debate de la iniciativa en la AN.

El presidente de la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa), Rodrigo Cardenal, añadió que el país necesita soluciones para reducir su vulnerabilidad frente a choques externos y esta iniciativa es una "gran oportunidad estratégica" para ello porque en escenarios como el actual elevaría su competitividad en la región.

Agregó que la mezcla de bioetanol con gasolina no es un experimento como algunos mencionan; su efectividad está comprobada y se utiliza en más de 60 países desde hace 4 décadas de manera exitosa.

"El etanol al 10% con la gasolina genera una combustión más limpia, ayuda a mantener los sistemas de combustible y mejora la eficiencia del funcionamiento del motor", expresó.

Azulca estima que la producción de bioetanol en el país producirá más de 30 mil empleos, impulsará la cadena productiva, impactará positivamente a los consumidores y aumentará la generación de energías renovables.