Bioetanol: sin fecha de implementación en Panamá

Posponer la implementación de la mezcla de bioetanol con gasolina no guarda relación con la discusión del proyecto de ley No. 443, según la Secretaría Nacional de Energía (SNE).

La entidad, a través de un comunicado, aclaró que su decisión se debe a razones logísticas, no legislativas; la iniciativa que actualmente se debate en la Asamblea Nacional tiene como objetivo establecer el marco reglamentario para su aplicación.

"La Resolución No. MIPRE-2026-0010986, publicada en Gaceta Oficial, lo que hace es posponer la aplicación de una norma existente, dado que para el 1 de abril de 2026 no estará disponible en el país la gasolina con bioetanol", esboza el escrito.

Reiteraron que la obligatoriedad y fecha para la utilización de estos aditivos en el país ya estaban estipuladas desde los años 2023 y 2024; no surgieron de la propuesta del Ejecutivo, cuyo propósito es definir el tiempo necesario para su puesta en marcha (24 meses).

Los diputados están a la espera de que inicie la discusión del proyecto en segundo debate para insistir en que se elimine su obligatoriedad; consideran que se debe respetar el derecho a la libre elección de los consumidores.

Los productores, por su parte, han manifestado su respaldo a la iniciativa, asegurando que tendrá un impacto positivo para la industria y la economía local.

La suspensión será efectiva hasta que "se cuente con las condiciones técnicas, regulatorias y de mercado necesarias".