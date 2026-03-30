El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, presentó este lunes ante la Asamblea Nacional el Informe de la Cuenta General del Tesoro correspondiente a la vigencia fiscal 2025.

Chapman señaló que Panamá creció a una tasa de 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB) real, superando ampliamente el ritmo del año anterior, así como las estimaciones de los organismos internacionales.

Detalló que el PIB totalizó 90,462.6 millones de dólares, lo que representa un aumento nominal de 4.6%, equivalente a 3,938.7 millones de dólares adicionales para la economía nacional.

El crecimiento estuvo liderado por sectores como el transporte, almacenamiento, hoteles y restaurantes, actividades financieras y de seguros, así como actividades inmobiliarias y profesionales, entre otros.

El ministro indicó que a este crecimiento se sumó una inflación que registró una variación promedio anual negativa de -0.20%, atribuida a menores precios en el transporte y la vivienda, lo que permitió mantener un entorno de estabilidad en el costo de vida durante 2025.

En materia fiscal, Champan calificó como histórica la reducción en el déficit del sector público no financiero de 6.26% a 3.67%. “En un solo año, más de 40% de reducción, nunca antes visto en la historia de este país”, resaltó.

Agregó que este ajuste permitió cumplir con creces la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y restablecer un ahorro corriente positivo de 0.32% del PIB. Además, el balance primario mejoró en 2,267.8 millones de dólares, reflejando una conducción responsable orientada a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Para lograr estos resultados, el Gobierno aplicó una estrategia de racionalización del gasto, que redujo los egresos del gobierno central en 5.9%, sin comprometer la continuidad de los servicios básicos.

Asimismo, los ingresos tributarios crecieron 9%. Además, se recibió un aporte del Canal de Panamá de 2,953 millones de dólares, fortaleciendo la posición fiscal del Estado.

En cuanto a la deuda pública, Chapman manifestó que al cierre del año 2025 el saldo total se ubicó en 59,349.28 millones de dólares, un incremento de 5,600.54 millones de dólares, equivalente a 10.4% respecto al año anterior. De este total, el 82% corresponde a deuda externa y el 18%, a deuda interna.