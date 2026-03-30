Panamá
CSS denuncia daños en policlínica de Calidonia tras acto violento
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
El incidente dejó únicamente afectaciones a la infraestructura, sin que se reportaran personas heridas.
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La Caja de Seguro Social (CSS) condenó enérgicamente el acto violento ocurrido en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés, ubicada en Calidonia, donde un individuo ingresó a las áreas de Farmacia y Registros Médicos y ocasionó daños materiales en puertas y ventanillas.
Según la entidad, el incidente dejó únicamente afectaciones a la infraestructura, sin que se reportaran personas heridas.
Tras lo sucedido, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad para salvaguardar a pacientes, asegurados y personal de salud. El responsable fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes.
La CSS informó que colabora con las autoridades en las investigaciones para esclarecer los hechos y reitera su compromiso con la seguridad de pacientes, usuarios y colaboradores dentro de sus instalaciones.
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