CSS denuncia daños en policlínica de Calidonia tras acto violento

La Caja de Seguro Social (CSS) condenó enérgicamente el acto violento ocurrido en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés, ubicada en Calidonia, donde un individuo ingresó a las áreas de Farmacia y Registros Médicos y ocasionó daños materiales en puertas y ventanillas.

Según la entidad, el incidente dejó únicamente afectaciones a la infraestructura, sin que se reportaran personas heridas.

Tras lo sucedido, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad para salvaguardar a pacientes, asegurados y personal de salud. El responsable fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes.

La CSS informó que colabora con las autoridades en las investigaciones para esclarecer los hechos y reitera su compromiso con la seguridad de pacientes, usuarios y colaboradores dentro de sus instalaciones.