Imputan cargos a tercer involucrado en el crimen de un comerciante en Chitré

Cargos por los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir le imputó la jueza de garantías Mayulis Sandoval a un hombre de 39 años.

Este ciudadano fue señalado como el tercer implicado en el homicidio del comerciante de origen indio Amitkumar Vasantbhai, de 43 años, hecho ocurrido el pasado 11 de marzo en una plaza comercial del distrito de Chitré, provincia de Herrera.

Durante la audiencia de control de solicitudes múltiples, Edilma Flores, fiscal de la Sección de Homicidio y Femicidio de Herrera, solicitó a la juzgadora decretar legal la aprehensión del sospechoso, dar por presentada la formulación de la imputación y aplicar la medida cautelar más severa, mismas que fueron acogidas por Sandoval.

Previo a su dictamen, la jueza escuchó y analizó los argumentos de las partes intervinientes.

Ponderó que la privación de libertad era cónsona y proporcional a la naturaleza del hecho, aunado a la existencia de riesgos procesales como peligro de fuga o desatención del proceso, destrucción o afectación de medios de prueba, peligro para la comunidad por pertenecer a organizaciones criminales y peligro de atentar contra los familiares de la víctima.

Con este imputado, quien fue aprehendido el pasado viernes 27 de marzo en el barrio de Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre, distrito de Panamá, ya suman tres los sospechosos vinculados con este crimen, y los tres han sido aprehendidos en el mismo sector de la ciudad capital.

En este caso también está involucrado un ciudadano de nacionalidad venezolana, este fue el primer detenido por el homicidio del comerciante.

De acuerdo con las pesquisas dirigidas por la fiscal de Homicidio de Herrera, Edilma Flores, entre los elementos que vinculan a los implicados figura un vehículo abandonado en Chitré, presuntamente alquilado por uno de los sospechosos.

El Ministerio Público mantiene un plazo de seis meses para continuar recabando pruebas, esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la posible participación de otras personas en este hecho de sangre, que ha generado gran preocupación en la provincia.