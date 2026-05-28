Chapman: "El problema de la Unachi no es la falta de fondos, es cómo los distribuyen"

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman afirmó que la crisis financiera de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) no se debe a una falta de fondos, sino a la deficiente distribución del presupuesto dentro de la sede regional.

Las declaraciones de Chapman surgen en respuesta directa a la rectora de esa casa de estudios, Etelvina de Bonagas, quien ha atribuido la crisis financiera de la Unachi a los recortes presupuestarios aplicados por el Gobierno Central.

Los salarios más altos del Gobierno Central

El jefe de las finanzas públicas soltó datos contundentes sobre la realidad salarial dentro de la Unachi, entre ellos el privilegio salarial.

Chapman reiteró que el salario promedio en la Unachi es mayor que en todos los demás ministerios y entidades del Gobierno Central.

Detalló que algunos sueldos en la institución chiricana están entre un 60% y 70% por encima de lo que perciben los docentes y administrativos en otras universidades del país.

Los estudiantes como "escudo"

El ministro lamentó la situación de los universitarios en este conflicto, asegurando que la verdadera preocupación del Gobierno Nacional son los estudiantes, quienes al final "pagan el plato roto".

El titular del MEF criticó además que el estudiantado esté siendo utilizado como un "escudo" por parte de las autoridades de la Unachi.

¿Qué propone el MEF en la Unachi?

"El MEF reitera la disposición de brindar la ayuda técnica para reformular ese presupuesto para el mayor beneficio posible para los estudiantes", insistió Chapman, ofreciendo asesoría formal para que los recursos de la universidad rindan de manera eficiente.

