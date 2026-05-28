La acumulación descontrolada de basura, la contaminación ambiental y el impacto que durante años han generado los vertederos a cielo abierto en la región de Azuero mantienen en alerta a las autoridades, que ya han intervenido seis sitios de disposición final de desechos en las provincias de Herrera y Los Santos.

El más reciente corresponde al vertedero de Chitré, donde esta semana la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) inició trabajos de saneamiento tras el deterioro progresivo que presenta el lugar, principal punto de disposición de residuos en Herrera.

Muchos de estos vertederos operan a cielo abierto, con escaso control técnico y constantes denuncias por malos olores, proliferación de aves de rapiña, lixiviados y quema de basura. En algunos casos, los residuos quedan expuestos por días sin cobertura, aumentando el riesgo ambiental y sanitario para comunidades cercanas.

José Castillo, ingeniero civil de la AAUD, explicó que en Chitré se trasladó maquinaria pesada, topógrafos e ingenieros para reorganizar el vertedero y reducir los impactos ambientales que genera.

Los trabajos incluyen el movimiento y conformación de los residuos en banquetas y taludes para ordenar las montañas de basura y posteriormente cubrirlas. También se busca habilitar áreas de disposición más controladas para mejorar la operación del vertedero.

Con la intervención de Chitré, la AAUD suma acciones en los vertederos de Guararé, Las Tablas, Macaracas, Tonosí y La Villa de Los Santos.

Uno de los casos más complejos es el distrito de Pocrí, en la provincia de Los Santos, donde existe un vertedero por corregimiento, situación que las autoridades consideran ambientalmente insostenible. Según adelantó Castillo, se busca intervenir y clausurar estos sitios para reducir el impacto ecológico en el área.

En Macaracas, el vertedero fue clausurado por el Ministerio de Ambiente debido a las condiciones que presentaba. Actualmente los desechos del distrito son trasladados hacia Guararé y Las Tablas.

Pese a las intervenciones, las autoridades reconocen que el problema de fondo continúa siendo la falta de infraestructura adecuada para el tratamiento de residuos y la dependencia de vertederos a cielo abierto en gran parte de Azuero.