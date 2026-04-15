China presiona a Maersk y MSC para que abandonen operaciones en puertos panameños

China pidió a Maersk y MSC que abandonen “de inmediato” los puertos del Canal de Panamá, según reveló el Financial Times.

La exigencia se dio luego de que Panamá entregara de forma temporal la operación de Balboa y Cristóbal a estas navieras tras quitar la concesión a una empresa vinculada a Hong Kong.

De acuerdo con el medio británico, funcionarios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China llamaron a altos ejecutivos de ambas compañías para dejar clara su posición. Las navieras, por su parte, sostuvieron que su presencia es clave para mantener el flujo del comercio mientras se define una nueva concesión.

Una de las fuentes citadas advierte que si Maersk y MSC se retiran, la administración de estos puertos podría quedar en manos de empresas estadounidenses, algo que preocupa a Pekín.

En medio de esto, también se les pidió no involucrarse en acciones que afecten los intereses chinos y respetar las reglas del comercio internacional.

El caso se da en un escenario tenso. A inicios de año, la Corte Suprema de Justicia anuló la concesión de los puertos que operaba una filial de CK Hutchison, lo que abrió un conflicto internacional. A esto se suma la presión de Estados Unidos por el control del Canal y las advertencias de China sobre posibles consecuencias.

Mientras tanto, la disputa sigue escalando. La empresa afectada ya inició arbitrajes por más de 2 mil millones de dólares, alegando una toma ilegal, y China ha endurecido controles contra buques panameños, dejando claro que el tema está lejos de enfriarse.