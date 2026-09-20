Cobre Panamá impulsa la formación técnica en Coclé

Fortalecer y capacitar al recurso humano es indispensable para que puedan aprovechar las oportunidades que se les presenten dentro y fuera de sus comunidades.

Desde Cobre Panamá reconocen lo importante que es la preparación técnica; por ello, ofrecieron los cursos de carpintería y fontanería a personas de las comunidades de La Pintada, Omar Torrijos y Penonomé.

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Durante seis semanas, los participantes cumplieron 100 horas de capacitación. De 50 personas que se inscribieron, 47 lograron culminar los cursos de manera satisfactoria y alcanzar los requisitos establecidos para recibir sus certificados.

Para Cobre Panamá, la formación responde a una necesidad identificada directamente en las comunidades. Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de la empresa, explicó que a través de la escucha activa conocieron el interés de los residentes por fortalecer sus conocimientos en diferentes oficios.

"Lo importante es formar el talento humano de las comunidades para que puedan estar preparados cuando lleguen las oportunidades laborales", señaló Gálvez, al destacar que los conocimientos adquiridos no están dirigidos exclusivamente a posibles plazas dentro de Cobre Panamá.

Miguel Jaén, gerente de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá, explicó que estos programas forman parte de los pilares de educación de la empresa y de los compromisos establecidos en su Estudio de Impacto Ambiental. El propósito, indicó, es que hombres y mujeres de las comunidades puedan desarrollar nuevas competencias que les permitan estar mejor preparados cuando surjan oportunidades laborales.

Una de las participantes fue Sherlyn Yángüez, de 24 años, residente de La Honda, en La Pintada. Ella eligió el curso de fontanería; fue su primera experiencia en este oficio y una oportunidad para aprender a utilizar las herramientas y diferenciar los distintos tipos de tubos empleados en estos trabajos.

47

personas culminaron los cursos que les permitirán acceder a oportunidades laborales. 18

años tenía el estudiante más joven que obtuvo su certificado como fontanero.

Yángüez considera que lo aprendido puede ayudarla a acceder a mejores oportunidades laborales y espera que Cobre Panamá pueda desarrollar una segunda parte de esta capacitación para continuar ampliando sus conocimientos.

José Antonio Rondón, de 61 años, también completó el curso de fontanería. Él reside en el Calabazo número 2, en Piedras Gordas de La Pintada; ya contaba con experiencia como electricista y encontró en esta formación una manera de complementar sus conocimientos.

En el área de carpintería estructural, 25 participantes recibieron formación teórica y práctica, en un programa que combinó sesiones virtuales y presenciales.

Laurencia Aristides Yángüez, fue el capacitador del curso, se mostró complacido con la habilidad que adquirieron los participantes, sobre todo las mujeres, quienes, explicó, demostraron destreza durante las jornadas prácticas.

Cobre Panamá informó que la capacitación continuará con nuevos cursos dirigidos a habitantes de otras comunidades.