Comercios santeños fueron los que más productos vencidos portaban en sus estantes

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó 23,476 anomalías en la comercialización de productos a nivel nacional, como resultado de las acciones de verificación realizadas durante los meses de enero y febrero de 2026.

Las principales irregularidades encontradas fueron 20,487 productos vencidos, 1,131 casos de falta de precios a la vista, 890 comestibles deteriorados, 627 productos sin fecha de vencimiento, 142 casos de doble precio y 28 productos con fechas de expiración no claras.

Asimismo, se detectaron 11 casos de uso indebido del cilindro de gas de 25 libras, el cual se encuentra subsidiado por el Estado, además de 87 productos con doble fecha de expiración, lo que constituye una práctica irregular que puede afectar la confianza del consumidor.

Durante estas verificaciones también se identificaron incumplimientos relacionados con la Ley 6 de 1987, que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

En este sentido, 17 agentes económicos no aplicaban los descuentos correspondientes, mientras que 15 comercios no mantenían letreros visibles que informaran sobre estos beneficios.

De igual manera, se registraron 11 incumplimientos a la Ley 134 de 2013, debido a la ausencia de letreros que informen sobre los descuentos establecidos para las personas con discapacidad.

En cuanto a los productos vencidos detectados a la venta, el informe detalla que fue en Los Santos donde más se ubicaron, con 5,525, seguido de Bocas del Toro (4,275), Herrera (2,141), Veraguas (1.693) y Coclé (1,389).

La Acodeco reiteró que mantiene su labor permanente de protección al consumidor en todo el país, a través de las agencias regionales ubicadas en las distintas provincias y regiones.

