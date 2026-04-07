¿Cómo retomar el control de tus finanzas después de Semana Santa?

Semana Santa es una de las temporadas en las que muchos panameños aprovechan para viajar, compartir en familia y disfrutar de celebraciones especiales. Estos momentos también abren la puerta para reflexionar sobre los hábitos financieros y aprovechar el periodo posterior a las festividades como una oportunidad para reorganizar el presupuesto, revisar los compromisos adquiridos y fortalecer el puntaje crediticio.

El regreso a la rutina es el momento ideal para revisar el panorama real de las finanzas personales, cuidar el puntaje crediticio y actuar a tiempo antes de que pequeños desajustes se conviertan en un problema mayor, por ello, APC Experian recomienda poner en práctica las siguientes acciones:

1. Reactivar la revisión de la información crediticia: Durante el viaje es común dejar en segundo plano la situación financiera. Al regresar, retomar el control implica revisar en detalle la información crediticia: historial de pagos, productos activos y, especialmente, el puntaje crediticio.

2. El "cierre de viaje" financiero, antes de desempacar: Así como se revisa que no faltó nada en la maleta, conviene revisar todos los gastos realizados durante los días libres. Algunos cobros, como el último consumo del hotel o un servicio contratado en el camino, llegan días después y pueden tomar por sorpresa una cuenta que se creía saldada.

3. Recalcular el presupuesto con lo que realmente quedó: Las vacaciones casi nunca salen exactamente como se presupuestaron. Al regresar, el ejercicio más útil no es comparar lo que se planeaba gastar con lo que se gastó, sino reorganizar las semanas siguientes con base en lo que realmente quedó disponible. Eso evita que los gastos del día a día terminen compitiendo con compromisos de pago ya adquiridos.

4. Revisar las fechas de corte que vencen en los próximos 15 días: Las vacaciones desincronizan la rutina, y con ella, la memoria de cuándo vence qué. Al regresar, uno de los primeros ejercicios debe ser mirar el calendario de pagos de los próximos 15 días y asegurarse de que ninguno quede en el olvido.

5. Decidir conscientemente si distribuir el gasto en cuotas o pagar al contado: Con tu presupuesto a la mano, vale la pena detenerse a evaluar antes de actuar. Dividir en cuotas algunos gastos no es un error ni una señal de mal manejo financiero, es una herramienta que, usada de forma planificada y con claridad sobre su costo real, permite proteger el flujo de caja del mes sin comprometer el puntaje crediticio. La clave está en que sea una decisión consciente, no una reacción.

Según cifras de APC Experian, 2.4 millones de personas, mantienen referencias de crédito activas, de las que 1.3 millones pertenecen a obligaciones en entidades bancarias.