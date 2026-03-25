Mientras los arroceros prevén que el aumento del arroz es inevitable, el ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida) sostiene que esta es una situación que se puede evitar.

Alfredo Bethancourt, productor de arroz de la provincia de Coclé, informó que los costos se están elevando en forma potencial.

Estima que para que el productor reciba un poco de ganancia, la libra del arroz de primera debe venderse como mínimo 75 centavos la libra.

Según Bethancourt, la mayoría de los productores de arroz son de secano y ellos no pueden bajar los costos de producción, aunque quieran, porque no tienen las condiciones de los de riego, donde uno puede manejar fecha de siembra, mejor radiación solar y mejor planificación.

"No vamos a poder evitar el aumento al consumidor; no creo, porque ya el presidente dijo que no va a haber subsidio de ningún tipo", declaró el productor.

El productor explicó que el alza del combustible los afecta mucho, porque la maquinaria agrícola gasta mucho.

Presagia que si el productor de arroz de secano sacaba el grano a $2,500 la hectárea, este año podría llegar a $4,000.'

55

centavos por libra es el promedio del precio del arroz de primera, a la fecha. 98,918

hectáreas de arroz se proyectan sean sembradas en el ciclo agrícola 2025-2026.

Al respecto, Roberto Linaares Tribaldos, ministro del Mida, dijo que el alza no es algo inevitable como plantea el productor.

Destacó que hay que mejorar la productividad, ser más eficiente y usar tecnología.

Linares agregó que se trabaja en diversas alternativas para que la producción agropecuaria no se vea afectada con aumento en los costos de los agroquímicos y fertilizantes.

"Como Gobierno estamos previendo cualquier opción para que no se suban tanto los insumos que son clave para una buena producción", expresó el titular.

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El productor Bethancourt dijo que el si el Gobierno quiere evitar que el arroz suba de precio, tendría que dar un subsidio bien alto y el presidente José Raúl Mulino ya dijo que no habrá.

Destacó que hay que tomar en cuenta que al tener a los productores trabajando, generan mano de obra y seguridad alimentaria, ya que se desconoce si como consecuencia de la actual guerra que se vive, el otro año haya comida en otros lados para traer para acá.

"Hay muchos que van a restringir y van a almacenar su producción porque no se sabe que va a ocurrir", mencionó el arrocero.

Panamá no es un país autosuficiente en arroz, que es el grano que más consume la población.

No obstante, se ejecutan varios proyectos para mejorar la producción, mediante la implementación de mejores políticas y herramientas tecnológicas.

Por otra parte, el Gobierno se pondrá al día con los productores y saldará la deuda que tienen con los arroceros, tras la aprobación en el Consejo de Gabinete de un crédito extraordinario por $43.7 millones.

Plan

Con relación al aumento en los precios de los combustibles, se espera que en las próximas horas, el Gobierno anuncie una serie de medidas para mitigar los efectos del alza.

Una comisión de alta nivel desarrollará acciones sobre la coyuntura actual que vive el mundo.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, informó que se estarán tomando acciones para mitigar los aumentos al transporte de alimentos, tanto terrestre como marítimo.

Junto al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, se trabaja en acciones concretas para contener el costo de los fertilizantes y demás insumos para la producción de alimentos, destacó Chapman.