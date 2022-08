Dueños de farmacias chicas resienten golpe económico

El decreto Ejecutivo N° 17, el cual establece el 30% de descuento en medicamentos, ha golpeado económicamente a las pequeñas farmacias, a pesar de que posteriormente fue modificado.

Orlando Pérez, vocero de la Unión de Propietarios de Farmacias (Unprofa), admite que la situación los preocupa enormemente. En medio de la devolución de los productos que forman parte del decreto, factores como las cajas rayadas, cambios de etiquetas inciden en que el distribuidor no acepte el retorno de estos fármacos.

Aunque el futuro podría verse desde una óptica de esperanza tras la apertura a la importación paralela, Pérez recuerda que la reglamentación aún no se ha establecido y cuestiona si lo que persiguen los gobiernos es marcar el camino hacia la desaparición de las pequeñas farmacias.

Pérez conversó con Panamá América sobre las expectativas e incertidumbre en torno a este sector.

¿Cómo ha afectado el decreto a las farmacias pequeñas?

La política de negociación de las farmacias con los distribuidores es lenta y con muchos requisitos. Estamos listos para perder mucho dinero. Las cajas que están abiertas y de las que solo se ha vendido una pastilla no las están recogiendo. Tampoco sí tiene la caja rayada o una etiqueta sobre otra. Aquí hay pérdidas para las pequeñas farmacias.

¿Están vendiendo los 170 productos de la lista?

Los 170 medicamentos que están en la lista de la Acodeco no se pueden vender porque tenemos que dar el 30% de descuento. Tenemos eso en inventario y a nosotros nadie nos ha reconocido el 30%. Solo vendemos los productos que están por debajo del 60% de la lista y sin regulación.

¿Qué harán con estos medicamentos?

Los distribuidores tienen que reconocernos lo que tenemos en estantería. Estamos sacando los 170 productos de las farmacias y todos los productos que superen el 60% del precio de referencia de la Acodeco para que luego los distribuidores vayan a las farmacias a recogerlos.'

600

mil dólares diarios en pérdidas fue el resultado del cierre de farmacias, la semana pasada. 30%

es el porcentaje de descuento que estableció el Ejecutivo para la población en general.

¿A cuánto ascienden las pérdidas económicas?

Cerramos lunes y martes y otras hasta el fin de semana no habían podido abrir. En esos días las pérdidas diarias fueron de 600,000 dólares. Ahora en cinco días son mucho más. Pero lo importante es la salud de los panameños y que ellos no han podido conseguir su medicamento.

¿Cómo afecta la situación actual a los pacientes?

Hay moléculas que lo más seguro es que se agoten. Otras las producen laboratorios panameños y no sabemos su capacidad para atender la demanda. Considero que podría haber una explosión social cuando la población vea que no hay su medicamento. Es preocupante la escasez que habrá porque grandes y pequeñas farmacias han sacado estos medicamentos.

¿Es la importación paralela la solución al alto costo de las medicinas?

Apenas hicieron un decreto para la importación paralela, pero seguimos sin poder importar porque a las farmacias las regula la ley 24 del Colegio Nacional de Farmacéuticos. Habría que llevar la ley 24 a una modificación del artículo que dice que las farmacias solo pueden dispensar al por menor. Todo se ve bonito, pero no hay nada aprobado y hay que ver la voluntad que tiene el legislativo.

¿Qué modelo usarían para estas importaciones?

Las pequeñas farmacias estamos organizadas desde hace tiempo y hemos estado tratando de importar, pero no ha sido posible. Una vez esto se legalice, veremos la viabilidad para aportar cada uno un granito de arena y hacer las importaciones paralelas.

¿Cuáles son las expectativas que tienen con esta nueva medida?

Eso (la importación) es bajo amparo del registro sanitario y pesar de que no hay exclusividad, conocemos que hay contratos privados entre laboratorios y distribuidores. No sabemos si ese decreto pueda romper esas alianzas privadas y el laboratorio pueda vender directamente a estas organizaciones de propietarios de farmacia.

¿Qué opina de que se mantenga el criterio del registro sanitario?

Lo vemos positivo siempre y cuando se reglamente y que no sea tan exigente, pero que tampoco sea tan abierto para que cualquiera pueda importar porque estamos hablando de la salud de los panameños y tenemos que ser responsables.

¿Las nuevas medidas podrían traducirse en tranquilidad?

No vemos una política de Estado que proteja a las pequeñas farmacias. Cada día nos vemos amenazados con los decretos y leyes. No sabemos si buscan desaparecerlas, si es así que hablen claro y buscamos alternativas o que nos indemnicen. Hemos vivido en zozobra en los últimos días.

¿Y la tranquilidad de los pacientes? ¿Cómo se les explica este tema que perjudica su salud?

Tengan paciencia porque no somos los culpables de que no haya medicamentos. La implementación rápida del decreto 17 ha generado este calvario y que los pacientes no hayan podido obtener sus medicamentos. Después de atravesar tantos problemas ahora el gobierno nos tiene en esta encrucijada.