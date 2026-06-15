El MEF recuerda que la entrega del Cepamin está sujeta a cita previa

Más de 1,900 jubilados y pensionados se dieron cita ayer, lunes, en el lugar asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para retirar sus Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim) correspondientes al décimo tercer mes retenido entre los años 1972 y 1983.

Ante los cuestionamientos de algunos beneficiarios a los que les aparece en la plataforma de registro que su trámite está "pendiente por atender", Carmen Jaén, coordinadora de la Oficina de Atención y Entrega del Cepanim-Cepadem, señaló que esto quiere decir que la información aún no ha sido validada por la entidad; una vez se haga, el estatus cambiará a "en progreso" y se procederá con la impresión del documento.

Sin embargo, recordó que la entrega de los certificados está sujeta al horario y fecha programada en el sistema informático; por tanto, quienes no han sido citados deben esperar hasta que se les asigne un turno para evitar aglomeraciones.

El proceso, de acuerdo con la funcionaria, inició con los beneficiarios vivos; posteriormente se hará la convocatoria a los herederos que, con base en la documentación proporcionada, tengan derecho a recibir el pago.

"Vamos a iniciar primero con los beneficiarios vivos y, una vez bajemos un poco el porcentaje de entrega hacia estos beneficiarios, comenzaremos entonces con los sobrevivientes de los fallecidos", dijo.

Jaén aseguró que quienes reciban estos certificados podrán negociar directamente su cambio con la entidad bancaria responsable.

En este sentido, el Banco Nacional de Panamá (Banconal) informó a la ciudadanía que las sucursales habilitadas para realizar el proceso de negociación son: San Fernando, Exposición, Pedregal, Chepo y Tortí.'



El monto de los intereses por mora se calculará tomando como base las cuotas reportadas a la Caja de Seguro Social entre abril y agosto de cada año laborado; a dicha cifra se le aplicará un interés simple anual del 3% durante un periodo de 34 años, comprendido entre 1983 y la entrada en vigencia de la Ley No. 15 de 2017.



Quiere decir que la información aún no ha sido validada por la entidad; una vez se haga, el estatus cambiará a "en progreso" y se procederá con la impresión del documento.



El Banconal informó que las sucursales habilitadas para realizar el proceso de negociación son: San Fernando, Exposición, Pedregal, Chepo y Tortí.

Dichas instalaciones atenderán a los beneficiarios de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.; y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía.

Guillermo Cortés, representante de los jubilados, indicó que, hasta la fecha, desconoce cuál será el porcentaje que solicitará el Banconal para realizar el cambio de los certificados antes de su fecha de vencimiento; no obstante, esperan que no exceda el 5% como sucedió con el Cepadem.

El monto de los intereses por mora se calculará tomando como base las cuotas reportadas a la Caja de Seguro Social entre abril y agosto de cada año laborado; a dicha cifra se le aplicará un interés simple anual del 3% durante un periodo de 34 años, comprendido entre 1983 y la entrada en vigencia de la Ley No. 15 de 2017.

Atención

El MEF estima que en la primera semana atenderá a unos 10 mil ciudadanos.