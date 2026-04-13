Establecen tope máximo para consumo de combustible

Para evitar anomalías en el uso del combustible subsidiado, las autoridades establecieron un tope máximo de consumo semanal según el tipo de vehículo: los taxis tendrán hasta 189 litros, los buses 492, los colegiales 261 y las rutas internas 303 litros.

Esta disposición, según el administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, les permitirá fiscalizar el comportamiento de los transportistas a nivel nacional.

La entidad también está distribuyendo unos dispositivos de validación para que los pisteros verifiquen el estatus de los automóviles a través del número de placa y cédula del conductor.

Explicó que los colaboradores de todas las estaciones de combustible en el país están siendo capacitados para evitar irregularidades e incumplimientos en los patrones de despacho estimados por semana.

La plataforma, hasta el momento, está habilitada para el transporte público, taxis y colegiales; en los próximos días se activará el formulario para los vehículos de carga de alimentos y embarcaciones artesanales de pesca.

Según el funcionario, unos 25 mil conductores se han inscrito, hasta la fecha, en la interfaz habilitada para recibir el subsidio al combustible que otorgará el Ejecutivo con el objetivo de mantener la tarifa a los usuarios del transporte colectivo y selectivo, reduciendo los efectos de la crisis en Medio Oriente e incremento en el precio del petróleo.

Dicha cifra representa un tercio del total de vehículos que brindan el servicio, ya que las estimaciones hechas por la entidad revelan que el parque vehicular que formará parte del programa asciende a 75 mil.

75

mil vehículos aproximadamente formarán parte de este programa. 15

de abril, fecha en que empieza a regir el subsidio al combustible ante la crisis en Medio Oriente.

Aclaró que, aunque el pago de subsidio inicia mañana, miércoles, el sistema estará disponible durante el tiempo que dure la medida para que todos aquellos que cumplan con los parámetros establecidos puedan registrarse; no hay fecha límite para su afiliación.

"La persona o vehículo que no se registre antes del miércoles puede hacerlo posteriormente en cualquier momento y estará habilitado para consumir el combustible despachado con subsidio en todas las estaciones a nivel nacional; sin embargo, nuestro objetivo es que se registren lo antes posible", dijo en entrevista a Panamá América.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) estableció que, para retirar este subsidio, los conductores deben estar paz y salvo para asegurar que quienes se beneficien cumplan con sus responsabilidades.

El director general de la ATTT, Nicolás Brea, sostendrá esta semana una reunión con los conductores de plataformas digitales que también desean ser considerados dentro de este programa, pero tienen dos obstáculos: no cuentan con certificado de operación y sus tarifas no han sido autorizadas; por tanto, el tema debe ser analizado a profundidad.

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Desde el Ministerio de Economía y Finanzas calculan que el subsidio al combustible representará un gasto de 15 millones de dólares mensuales que, de extenderse por 10 meses como se tiene contemplado, alcanzaría los $150,000,000; no obstante, se analizarán periódicamente los precios de este material y el desarrollo de la crisis en Medio Oriente para tomar una decisión sobre su continuidad.

Los usuarios, por su parte, han señalado que esperan que los transportistas cumplan con lo acordado: mantener la tarifa, ya que estas medidas, en ocasiones anteriores, han propiciado el "juega vivo".