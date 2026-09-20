Fitch Ratings eleva a Positiva la perspectiva de ETESA y destaca su solidez financiera

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) informa que Fitch Ratings otorgó la calificación internacional de largo plazo en moneda extranjera de la empresa en 'B' y cambió su perspectiva de estable a positiva.

Esta revisión representa una "clara" señal favorable sobre la evolución del perfil crediticio de ETESA y refleja, de acuerdo con Fitch Ratings, factores asociados a la evolución de la calificación soberana de la República de Panamá, la relación de la empresa con el Gobierno y las expectativas sobre el fortalecimiento de su calidad crediticia.

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Fitch Ratings reconoce, además, la importancia estratégica de ETESA dentro del sistema eléctrico nacional, así como su papel fundamental en el desarrollo, operación y mantenimiento de la infraestructura de transmisión eléctrica del país.La agencia también destaca la posición de liquidez de ETESA y su capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras, elementos que contribuyen a respaldar el perfil financiero de la empresa.

Es importante destacar que recientemente S&P Global – National Ratings también modificó la calificación de la emisión de bonos de ETESA por US$300 millones a 'paAAA', con perspectiva Estable, que es el máximo nivel de la escala nacional de S&P Global para Panamá.

La evaluación destaca, entre otros factores, el respaldo del Gobierno de Panamá, la importancia estratégica de ETESA, su posición como operador exclusivo de la transmisión eléctrica nacional, su adecuada liquidez y su acceso a los mercados de capital y deuda.

El Ing. Roy Morales, gerente general de ETESA puntualizó que la calificación en positivo es el resultado de una gestión que trabaja con compromiso, planificación y enfocada en objetivos claros.

'En Etesa existe todo un equipo de mujeres y hombres que trabajan desde distintos ejes comprometidos con el desarrollo del país y es el de ofrecer un servicio de calidad e ininterrumpido', detalló el Ing. Morales.

Para ETESA, esta evaluación reafirma la importancia de continuar fortaleciendo una gestión financiera responsable, transparente y sostenible, al tiempo que se mantienen los esfuerzos dirigidos a garantizar una infraestructura de transmisión eléctrica robusta, confiable y preparada para acompañar el crecimiento y desarrollo del país.