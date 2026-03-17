Gabinete aprueba decreto para financiamiento estatal de hasta $12 mil millones

El Consejo de Gabinete aprobó este martes un decreto que pre-autoriza a la República de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a suscribir estructuras de financiamiento para las necesidades de liquidez estacional del Estado.

Se trata del Decreto No.1-26, que modifica el Decreto de Gabinete N°.33 de 6 de agosto de 2024, modificado por el Decreto de Gabinete N°.7 de 4 de febrero de 2025.

De acuerdo con un comunicado de Presidencia, el decreto autoriza la suscripción de estructuras de financiamiento con diferentes entidades financieras locales e internacionales por un monto acumulado y rotativo de hasta 12 mil millones de dólares en el momento que se presenten condiciones de mercado favorables para Panamá.

Se informó que esto permitiría cubrir las necesidades estacionales de liquidez del Estado, el pago de otras obligaciones del Estado y/o realizar operaciones de manejo de pasivos.

El MEF considera que la estrategia de suscribir estructuras de financiamiento para las necesidades de liquidez estacional del Estado ha sido conveniente, ya que ha permitido recibir de forma constante propuestas del sector financiero local e internacional, generando mayor competencia, así como diversificar las monedas y las fuentes de recursos de la República de Panamá y ejecutar de manera oportuna las estructuras de financiamiento con mejores condiciones para el Estado.