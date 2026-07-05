La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) manifestaron su respaldo a los esfuerzos del Gobierno Nacional para ordenar las finanzas públicas y reactivar la economía a través del nuevo programa gubernamental “Panamá pa’ Ti”.

No obstante, los gremios empresariales advirtieron que el verdadero indicador de éxito de este plan no será solo la cantidad de plazas creadas, sino su capacidad estructural para reducir la informalidad laboral.

Los empresarios reconocieron los avances en la recuperación de la credibilidad internacional, la reactivación de obras de infraestructura y la simplificación de trámites.

La Cámara de Comercio coincide con APEDE en que "no hay bienestar sostenible sobre cuentas desordenadas", por lo que ven con optimismo que la estabilidad fiscal empiece a traducirse en compromisos concretos para resolver urgencias ciudadanas como el empleo, la salud, la canasta básica y el acceso al agua.

A pesar del optimismo por la meta gubernamental de generar 80,000 empleos privados, Apede enfatizó que cualquier estrategia debe complementarse con una política agresiva contra el trabajo informal.

"La informalidad es una realidad compleja que erosiona los fondos de pensiones y debilita la recaudación fiscal, restándole recursos fundamentales al Estado para resolver crisis históricas como el suministro de agua o el desabastecimiento de medicamentos", señala el análisis de Apede, apuntando además que esta situación genera competencia desleal para las empresas que sí cumplen la ley.

Por su parte, la Cciap considera fundamental activar y potenciar cuatro sectores internos clave que impactan de forma directa en el bienestar familiar: Construcción, turismo, agro, y comercio.

Asimismo, hicieron un llamado urgente a desarrollar programas acelerados de capacitación técnica.

"El objetivo es preparar desde ya a la mano de obra local para la demanda de las grandes obras de infraestructura previstas para el año 2027, conectando de forma anticipada la inversión pública y privada con oportunidades reales de empleo formal", expresó Aurelio Barría Pino, en el mensaje semanal de la Cciap.

Finalmente, los gremios reiteraron su disposición para trabajar en una alianza seria entre el sector público y privado, para que "Panamá pa’ Ti" sea la base de una transformación social profunda.

En este sentido, proponen facilitar la tramitología, digitalizar procesos y crear incentivos fiscales atractivos para que las micro y pequeñas empresas puedan crecer bajo el paraguas de la legalidad.