Hoteleros, aerolíneas y sector de medicinas, en alerta ante propuesta de aumentar descuentos a jubilados

En la Asamblea Nacional reposa el proyecto de ley 226, "que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de junio de 1987 sobre beneficios para los jubilados, pensionados, tercera edad y dicta otras disposiciones", el cual mantiene en alerta a diferentes sectores.

Es el caso de las aerolíneas, que han advertido que tienen ya un bajo porcentaje de ganancia por pasajero y agregar un descuento representaría una carga para alguien más.

"Nuestra industria cuenta solo con un 6% de utilidad neta global. Cualquier variación para cobrar el valor de los boletos como debe ser crea un desbalance. Por pasajero las aerolíneas tienen un margen bajo de ganancia, de manera promedio cuentan con dos tres dólares de ganancia", dijo Alejandro Muñoz, subdirector de asuntos con Gobierno de la IATA.

Además del impacto económico, Muñoz dijo que este aumento, que pasaría de 25% a 35%, va en contra de normativas de carácter legal, dado que hay numerosos acuerdos bilaterales que respetar.

Por su parte Víctor Concepción, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles, pidió que se mantengan los porcentajes de descuentos a los jubilados, debido a que aumentarlos pone en riesgo al sector.

De acuerdo con Concepción, por más de cuatro décadas los hoteles han asumido los descuentos ya vigentes.

"El descuento del hospedaje no lo podemos deducir del Impuesto sobre la Renta. Es una carga financiera que compromete la rentabilidad de la industria turística", expuso.

Una opinión parecida comparte Lucas Verzbolovskis, de la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, quien indicó que estos descuentos en la práctica no se pueden deducir del Impuesto sobre la Renta. Lamentó que no los hayan consultado sobre esta iniciativa.

Mientras que Guillermo Cortés, del Movimiento Mundos, adelantó que es falso decir que este proyecto va contra la seguridad jurídica y creará desempleo.

"Se han dicho muchas mentiras, le pido a la comisión que nos aprueben el primer debate. Lo que tienen que hacer las personas del comercio es ser serios en su tributación", consideró.

Se prevé que la otra semana, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional retome el debate de este proyecto.