IMA y MIDA facilitan venta de 3,000 cerdos para evitar pérdidas en el sector

Un acuerdo que permitirá la venta de un excedente de 3,000 cerdos entre productores nacionales y la agroindustria se logró a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Las autoridades tomaron medidas para evitar las pérdidas y garantizar la estabilidad del mercado luego que los productores expresaran su inquietud por la sobreproducción en varias de sus fincas.

De acuerdo con Nilo Murillo Robles, director general del IMA, ambas instituciones han servido como facilitadoras en este proceso, generando un enlace directo entre productores y empresas de la agroindustria.

El funcionario agradeció la disposición de las compañías que se sumaron al esfuerzo, respaldando a los porcinocultores y contribuyendo a la estabilidad del sector.

La primera etapa del acuerdo contempla la compra de 2,000 cerdos, mientras los otros 1,000 serán vendidos de manera gradual hasta completar los 3,000 cerdos. Estos productos serán distribuidos en distintos comercios del país.

Juan Guevara, uno de los productores beneficiados, señaló que la medida no solo protege a los ganaderos, sino también al consumidor, al mantener los precios estables y asegurar la continuidad de más empleos vinculados a la producción porcina.

De igual manera, las autoridades destacaron que este tipo de acuerdos contribuye a dinamizar la economía rural, ofreciendo soluciones prácticas a los desafíos de la producción y garantizando un equilibrio entre oferta y demanda.

El Gobierno reafirmó que seguirá impulsando medidas de apoyo directo a los productores, con el objetivo de consolidar la cadena de valor agropecuaria y asegurar beneficios tanto para el campo como para los consumidores panameños.